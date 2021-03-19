投資人近年來積極搶進特斯拉（Tesla）等新興電動車類股，冷落福斯（Volkswagen）和通用（GM）等傳統汽車類股多時，如今投資人開始相信傳統汽車廠跨足電動車事業是玩真的，老牌汽車業者在2021年掀起一波落後補漲行情。

2021年開年迄今，福特（Ford）與通用股價累計躥揚42％，福斯更是飆漲46％，該公司在15日的「電力日」（Power Day）活動宣布，未來10年單單在歐洲就要興建6座超級電池廠，激勵當日股價盤中一度狂飆29％。此外，福斯的市值甫於日前超越思愛普（SAP），成為德國DAX指數的市值龍頭。

相較之下，2021年迄今，標普500指數僅上漲4.2％，而在2020年漲勢凌厲的電動車龍頭特斯拉，進入2021年後表現暗淡，股價累計下挫7％。

投資人熱切看好電動車前景，帶動特斯拉等電動車廠以及電池製造商股價躥揚。傳統汽車廠近年來籠罩在特斯拉的陰影下，特斯拉的市值大約是福斯、通用和福特市值合計的兩倍。

不過傳統汽車廠積極揮軍電動車領域，讓投資人開始相信，汽車製造商正逐漸捨棄石化燃料，擁抱綠色技術。

通用1月宣布將在2035年前停產汽柴油引擎 車，並加速電動車和電池開發計畫，成為第一家提出明確轉型時程的主要汽車廠，贏得投資人好評，激勵當日股價大漲。此外，福斯計劃將數位組裝廠改裝為電動車廠。

隨著投資人對汽車廠的電動車計畫信心增強，產業分析師表示，市場對汽車廠的股價重新定價。

Union Investment資深基金經理人穆德斯（Michael Muders）指出：「傳統汽車廠進一步深入電動車領域，特斯拉和其他新興電動車業者將更難證明公司的高估值合理。金融市場正重新評估傳統業者的價值。」

(工商 )