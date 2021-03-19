富邦悍將主場開幕戰對上樂天桃猿，由洋投傑斯初登板，此戰他速球威猛，頻飆150公里以上火球，讓樂天打者打擊熄火，先發5局只被敲1安，富邦悍將林益全連2天開轟，加上葉竹軒對前東家單場4安「鐵支」表現，富邦以5比0完封樂天，拿到開季3連勝。

傑斯是有6年大聯盟資歷的強投，昨日初登板讓球迷經驗，首局速球球速是150公里起跳，且5局投球內容都很不錯，只被林泓育敲出1支安打，總計5局無失分，2次三振。

富邦在第3局從葉竹軒二壘打開啟攻勢，並靠李宗賢高飛犧牲打攻下首分，5局下半再給傑斯火力支援，單局出現4支常打，包含林宥穎、張冠廷、林哲瑄的二壘打，以及林益全連續2天敲出全壘打，2分炮助悍將拉開分差，也奠定此戰勝基。

去年還穿著樂天球衣的葉竹軒，來到富邦後增加上場機會，今日雖然一開始出現守備失誤，但之後用球棒展現「道歉野球」，達成生涯首度4安「鐵支」的火燙表現，過去3年他在樂天並沒有太多出賽機會，總計只有7支安打，不過來到富邦後出賽2場已經累積6安，且開季連6打數安打破聯盟紀錄。

除了洋投傑斯以外，富邦悍將牛棚也表現出色，曾峻岳、林柏佑、藍愷青、陳鴻文皆後援1局無失分，合力完封樂天，以5比0拿到3連勝，本季至今尚未吞敗。

(中時 )