台灣的摩托車密度為全球第一，到了下班時間路上可以看到大量的摩托車奔馳在路上，而依照規定有些路口必須兩段式左轉，對此，就有網友好奇，要進入待轉區時，方向燈應該要怎麼打，「到底，二段式左轉要進待轉區，要打什麼燈？」貼文發出後兩派網友持布同意見，而多數人的答案，讓人意外。

原PO在PTT上以「二段式左轉要進待轉區，到底要打什麼燈」為題發文，表示這問題已困擾自己多時，並說明他觀察到路上有些人會打往左的方向燈，有些人又會打往右的方向燈，「眾說紛紜，到底二段式左轉要進待轉區要打什麼燈？認真問」。

貼文發出後，一派網友回應，「往那靠就打哪，很難理解？」、「當然是跟當下的行進方向相同啊」、「真的要打左轉燈，人家也是知道你要兩段，但通常不用啦」、「會需要打左轉燈就是怕大路口汽車會以為你也是要右轉，就加速跟你同方向右轉，這樣會把你直線去路卡死」、「我都打右燈欸」、「右轉或不打都可以，但我都會打右轉燈」。

不過，大多數人的回答卻讓人感到意外，「不用打燈啊」、「不用打燈，中間有變換車道才要」、「通常是不用打燈，因為在要待轉之前就會騎到最右邊了」、「不用打燈，靠右減速進區就可以了」、「不用打，你打了人家反而會錯意」、「不用打，靠右慢行，政府解釋過了」。

而實際上警政署曾說明過，交通法規並未規定摩托車騎進待轉區要打方向燈，除非是涉及「變換車道」才需要打燈，即為若原本行駛在內側車道，要進待轉區時就需打方向燈切至外側，若原先在外側車道的摩托車則不需打方向燈，減速慢行至待轉區即可。

(中時新聞網)