歐盟稍早為阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗背書，強調疫苗「兼具安全性及功效」，並無提高血栓風險的疑慮。消息公布後，法國、義大利、西班牙、葡萄牙隨即宣布恢復接種。

歐盟藥品管理局（EMA）安全委員會主席史特勞斯（Sabine Straus）18日表示，委員會調查後發現AZ疫苗在預防新冠肺炎方面兼具安全性與功效，優點大於風險。

過去一周以來，歐洲各國相繼傳出民眾在接種AZ疫苗後產生血栓的案例，其中甚至包含幾起死亡案例，令各國聞之喪膽，諸如法國、德國及義大利紛紛在上周緊急暫停疫苗接種計畫。

歐洲疫苗接種腳步已經落後美國及英國，如今各國又暫停接種計畫，讓歐盟急得跳腳，因為近來新冠肺炎變種病毒四處流竄，導致歐洲新增確診病例再度攀升。法國總理卡斯泰（Jean Castex）18日已宣布巴黎部分地區再度實施封城。

(工商 )