台灣最大的樂高授權專賣店插旗台中！樂高集團授權合作夥伴-喜事集團（MSYAMING INTERNATIONAL GROUP）與樂高集團繼台北店之後，再度攜手進軍台中，打造充滿在地特色的中台灣首店、台灣營業面積最大的樂高授權專賣店（LEGO Certified Store），3/27搶在兒童節連假前夕在大遠百南棟3樓正式開幕，為喜愛樂高的大小粉絲們，帶來各種樂高特色商品與多元的拼裝遊樂體驗。

台中大遠百樂高授權專賣店邀請樂高認證大師黃彥智，耗時3個月、使用超過20萬顆積木，打造出台灣唯一、且拼組複雜度與故事性更加豐富的台中熱門打卡景點-高美濕地馬賽克牆；並以台中洲際棒球場為靈感來源，設計出店中特色積木造景，將樂高的無限可能，透過在地亮點，創造出令人驚豔的店裝藝術。

喜事集團表示，台中大遠百樂高授權專賣店以佔地超過120坪的夢幻體驗空間，透過各項特色裝置，讓喜愛樂高的玩家們，感受充滿創造力與有趣互動的遊樂體驗。

例如「積木自選樂（Pick-a-Brick）」集結超過120款積木零組件，建構出繽粉多彩牆面，實現玩家天馬行空的拼裝創意；「人偶自選樂（Build-a-Mini）」讓玩家可自行挑選零件，拼組獨一無二的可愛小人偶；高科技的互動裝置「人偶掃描機（Minifigure Scanner）」以及「樂高AR互動盒（Digibox）」，皆是專賣店獨有裝置；此外，為玩家增添客製化樂趣的樂高雷射鐫刻文字服務，可為每次的遊戲體驗，留下獨一無二的專屬印記。

喜事集團還表示，開幕期間加入台中大遠百店樂高授權專賣店會員，不僅可獨享專屬會員折扣，更有豐富多樣的開幕滿額贈禮。3/27~4/18活動期間，單筆消費折扣後達累積門檻，即可獲得期間限定贈禮；單筆消費折扣後超過最高累積門檻6,000元，更可將4款限量滿額贈禮一次收集完全！

值得一提的是，在滿額贈禮中，首次在台亮相的「樂高LOGO托特包」，印滿歷年來樂高商標的演變，集結各世代樂高迷的回憶，別具紀念價值，只送不賣。

(工商 )