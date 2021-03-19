女星楊丞琳和陳妍希是多年好姊妹，唱跳實力堅強的楊丞琳到大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐2》踢館，沒料到閨密陳妍希剛好遭淘汰，讓她一度淚崩，但之後仍繼續錄影；最新一集節目中楊丞琳在和其他女星聊天時，意外暴露陳妍希淘汰後去向，間接打破陳妍希和陳曉婚姻觸礁的傳聞，兩人一起在橫店過年。

楊丞琳雖然面對閨密陳妍希在《乘風破浪的姐姐2》遭淘汰，但她還是得繼續工作，最新一集節目中，她和成為隊友的幾名女星一起搭車，途中袁姍姍問要不要喝咖啡，意外提到陳妍希，楊丞琳笑說，「她把咖啡機跟粉留給我了，還把一個加濕器留給我」，看出兩人好感情，就算自己離開也把會用到的東西留給好友。

楊丞琳在節目中意外暴露陳妍希淘汰後去向。(圖/ 摘自《乘風破浪的姐姐2》)

楊丞琳表示陳妍希去橫店陪老公陳曉過春節。(圖/ 摘自《乘風破浪的姐姐2》)

沒想到眾人就好奇陳妍希離開節目後的去向，參賽女星都認為她應該回北京住處，但楊丞琳立刻回應好友去哪，「她去橫店，在那邊過年」，她的回應讓不少女星滿頭霧水；原來陳妍希老公陳曉在橫店拍戲，整個春節都得留在那邊，所以陳妍希選擇去橫店團聚。

先前網路上屢傳陳妍希和陳曉婚姻觸礁，或是兩人都不同台露面曬恩愛等，但透過閨密楊丞琳無意間的一席話，間接打破那些謠言，看得出陳妍希和陳曉感情其實還是很好；不少粉絲也認為，兩人只是愛得比較低調，不懂為何這樣就要誤解他們婚姻有問題。

楊丞琳和陳妍希在2007年因合作電視劇《換換愛》變成姊妹淘，兩人的好感情維持14年，是演藝圈眾所皆知的好閨密；先前楊丞琳透露，當初是陳妍希多次主動又熱情地邀約，才突破她對交友的那道心牆，陳妍希也說過，「丞琳在我的青春裡」，兩人在楊丞琳演唱會上更大方親親3次，深厚友情表露無疑。

(中時新聞網)