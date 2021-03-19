由珠寶大盜陳清課領軍犯下的新北市三重區銀樓3000萬金飾搶劫案，檢警迅速偵破，新北地檢署晚間複訊後，將陳嫌、彭嫌及王嫌向法院聲請羈押禁見。另名夏嫌20萬元交保。

三重銀樓搶案2嫌落網 警追回贓物150兩黃金
曾麗燕涉貪300萬 地院下午三點開胞妹羈押庭

(中時 )

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