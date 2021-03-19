三重銀樓搶案 主嫌陳清課3人遭檢聲押 22:432021/03/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重銀樓搶案已告偵破。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由珠寶大盜陳清課領軍犯下的新北市三重區銀樓3000萬金飾搶劫案，檢警迅速偵破，新北地檢署晚間複訊後，將陳嫌、彭嫌及王嫌向法院聲請羈押禁見。另名夏嫌20萬元交保。 三重銀樓搶案2嫌落網 警追回贓物150兩黃金 曾麗燕涉貪300萬 地院下午三點開胞妹羈押庭 (中時 ) #銀樓 #陳清 #交保 #搶案 #主嫌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 砍「含羞草日記」團員嫌犯遭擄凌虐丟包 警逮5人 08:542021/03/19 社會 三重銀樓搶案迅速偵破 侯友宜感嘆警民比率無法提升 13:012021/03/19 社會 高市議長曾麗燕9人遭約談 04:102021/03/19 地方新聞 319案謎團 呂秀蓮稱像民主病癌 04:102021/03/19 政治要聞 3匪綑銀樓老闆 搶3000萬金飾 04:102021/03/19 社會新聞 200萬糾紛 台中男當街遭斷掌 04:102021/03/19 社會新聞 維多利亞集團掏空案 ３人30萬交保 04:102021/03/19 社會新聞 珠寶大盜陳清課20年前遭劫囚越獄 竟為追殺吞贓女友 11:302021/03/19 社會 前麟洛鄉長棄保潛逃檢發通緝 民眾質疑防逃機制有漏洞 18:472021/03/19 社會 疑藉權勢索賄 屏東刑大邱姓偵查隊長 凌晨遭聲押 02:132021/03/19 社會 珠寶大盜2度栽他手上 陳家欽：他相當狡猾 15:502021/03/19 社會 社會熱門新聞 強化安全駕駛 中市交警親上陣教大學生騎機車 - 社會 特教生獨處午休窒息身亡 母悲控國立宜蘭特教學校失職 - 社會 直擊》阿里山森林竄惡火 猛燒19小時夜空驚現紅火龍 - 社會 台鐵突收網友恐嚇 揚言炸掉431次普悠瑪列車 - 社會 骨科名醫爆外遇 與同院女醫產子 要妻放棄財產 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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