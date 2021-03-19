''富''仇者聯盟葉竹軒與林柏佑面對前東家，繳出亮眼的表現!

富邦悍將「黑豆」葉竹軒今日上演驚奇復仇記，對上前東家樂天桃猿單場4安刷新個人新高，且開季連6打數安打也破聯盟紀錄，賽後獲選為單場MVP，但他生性靦腆，上台後一度說不出話，只能擠出一句「謝謝大家」，讓全場球迷笑翻，對面的樂天前隊友還幫他拍手。

葉竹軒過去3年在樂天出賽機會不多，一軍累積只有22場出賽、6安，遭到釋出後獲得富邦網羅，今年首度對決前東家，雖然一開始出現失誤，不過後來上演「道歉野球」，單場4安刷新個人新高，且開季連6打數安打也破中職紀錄，連總教練洪一中也刮目相看。

洪總賽後笑說，「他一開始失誤可能是緊張，但今天看到老東家就『卯起來打』，他去年在二軍是打擊王，是有打擊能力的。」

其實此戰有趣畫面不少，轉隊到富邦的葉竹軒、林柏佑，以及改穿樂天球衣賴鴻誠都有出賽，上演對決前東家的戲碼，8局下還有賴鴻誠與葉竹軒互換球衣後的對決，葉竹軒第4局盜壘後對方要求輔助判決，等待期間葉竹軒還被桃猿球員包圍，葉竹軒說，「他們問我『豆哥怎麼打的』，我回他們『就這樣打啊！』」

葉竹軒此戰拿下MVP，最感謝的是富邦球團，「謝謝球團讓我還有機會出賽，能有舞台盡情發揮。」

(中時 )