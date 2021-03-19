頭條開講

來自日本的連鎖迴轉壽司品牌舉辦免費吃活動，姓名中有「鮭魚」兩字可享免費，為了免費壽司，兩天來已逾300位民眾把名字改成「鮭魚」。國民黨智庫副執行長黃心華在中天政論節目表示，如果再讓民進黨繼續執政下去，我們可能就跟它「同歸（鮭）於盡」。此時在場來賓聽了不禁爆出笑聲。

黃心華在中天政論節目《頭條開講》中表示，針對鮭魚之亂，我們還是要奉勸年輕朋友，因為好吃的東西很多，人生來時方長，所以一定要三思而後行。至於鮭魚之亂，很多人說，為什麼年輕人用這種一次性娛樂的方式？他反問，現在政府難道不是都在搞一次性撒錢嗎？之前的鳳梨事件，民進黨不就是一次性的灑錢，補助運費、補助果農來買、保證收購水果。

黃心華表示，前陣子有一個新聞，從我們這邊買來的鳳梨，最後拿去做堆肥，所以原來我們民眾辛辛苦苦的納稅錢，最後變成堆肥。政府帶頭做一次性的撒錢，每次問題都不好解決，一出事就來一次性撒錢，所以也不要怪我們這個整個社會的風氣，追求這種一次性消費的方式。

黃心華指出，自己的名字是非常珍貴的，可是看到總統面對我們自己國家的名字，妳有珍惜嗎？蔡英文上任的時候，把我們稱為「這個國家」，大家還記得嗎？甚至改名叫「中華民國台灣」，金門、馬祖、澎湖到哪裡去了？連我們的政府對自己的名字都不懂得尊重，然後我們外館常常偷偷改一個名字，就見獵心喜，以為自己有多大的外交突破。如果面對我們國家的名字，都可以這樣兒戲、這樣見獵心喜，那就不要怪我們年輕人釀成鮭魚之亂。如果再讓民進黨繼續執政下去，我們可能就跟它「同歸（鮭）於盡」。

(中時新聞網)