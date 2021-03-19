美國運動品牌耐吉(Nike)周四公布迄2月28日止第三季度財報，儘管美國港口擁塞影響其去年底消費旺季的北美運貨速度，和歐洲店面因新冠疫情而持續關閉等傷害其銷售業績增長，獲利仍優於市場預期。

但受財測不佳影響，耐吉股價周五盤中下挫5％報136美元。

雖然耐吉預期北美產品運輸時間將慢慢縮短，歐洲將4月開始解除封鎖，讓本季銷售可望年增75％，優於路孚特調查分析師平均預測的年增64.3％，但估計2021年度營收增幅在約5％以下，低於平均預測的成長15.9％。

耐吉第三季度淨利年增71％至14.5億美元，每股獲利0.9美元，高於市場預估0.76美元。營收年增2.6％至103.6億美元，低於市場預估110.2億美元。

其中北美區營收年跌10％，主要是美國港口擁塞延誤北美運貨時間逾三周，使批發商、百貨公司和運動用品店未能及時收貨來滿足去年底消費旺季。

西岸港口擁塞、全球貨櫃數量不足、和美國卡車司機短缺等影響出貨，從服飾到健身器材等業者對此相當頭痛，普遍預期這些問題會延續至下半年。

耐吉在歐洲、中東和非洲區的實體店面銷售，受防疫措施而關門的拖累，但區內線上銷售反而在第三季度年增60％。目前其區內店面約六成重新開放，部份店面營業時間縮短。

大中華區第三季度銷售年增51％。

線上銷售對耐吉愈來愈要，其北美區線上銷售金額已累計超過10億美元。就整體而言，其預測本季「直接面對消費者」(D2C)業績年增20％至40億美元，而耐吉品牌的線上銷售額可望年增59％。

耐吉財務長費特(Matt Friend)指公司不斷看到更直接的數位銷售策略的價值所在，長期為耐吉帶來更大成長潛能。

(工商 )