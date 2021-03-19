香港性感女神鍾麗緹2016年三嫁小12歲大陸男星張倫碩，兩人結婚近5年感情甜蜜，經常以銀色夫婦之姿出席活動。然而近日鍾麗緹現身大陸某機場，就因為打扮太過性感，遭老公當場嫌穿太露，只是網友也看完影片，也忍不住吐槽張倫碩嘴巴上說不要，身體倒是很誠實。

鍾麗緹對保養有一套，凹凸有致的火辣外型讓人一點都看不出她已50歲。近日她更以一襲火紅低胸裝搭配長版大衣的打扮，性感現身機場，傲人上圍呼之欲出，讓她瞬間成為機場眾人的目光。

鍾麗緹性感牽著老公現身機場。(取自微博)

鍾麗緹在機場辣曬好身材，看在老公張倫碩的眼裡卻有點吃味，顧不得一旁還有粉絲拿手機錄影，直接向老婆反應：「衣服弄弄！」認為老婆穿太露了。隨後這段影片也被網友PO上網，引發熱議，有網友直言「男人反應都這樣」、「這時候吐槽是不是太晚了」，但也有人吐槽張倫碩嘴巴上說不要，身體倒是很誠實，注意到張倫碩眼睛猛盯老婆胸口看。

張倫碩猛盯老婆胸口，嫌鍾麗緹穿太露。(取自微博)

鍾麗緹當年因演出大陸實境秀《如果愛》，與小12歲男星張倫碩假戲真做，並於2015年11月在北京舉行婚禮。鍾麗緹在嫁給張倫碩前，曾有過2段婚姻並生下3女，不過張倫碩卻能愛屋及烏，對3個繼女視如己出，讓鍾麗緹相當感動，在兩人結婚一週年時，將3個女兒全都改姓張，表達對老公心意。

(中時新聞網)