任何餐廳一旦發生食品衛生與安全問題，店家為安撫消費者，通常會予以打折，甚至免費優惠，但一名男網友發文表示，他日前吃海底撈，驚見鍋底有一根長約1公分的黑鐵絲，讓他不滿的是，向店家反應後，店家經理一邊道歉，一邊遞上「原價帳單」讓他買單，貼文一出引起網友熱議。

該男網友今（19）日在社群平台《Dcard》上以「在海底撈吃到鐵絲...」為題發文表示，自己是海底撈的超級大粉絲，某天凌晨與朋友去吃「吃的時候跟上次一樣很滿足， 直到鍋裡剩幾片肉時， 發現碗底有一根鐵絲......」。

原PO表示，這根鐵絲長約1公分，很硬且難以彎曲，用手拿起來會沾到上面一層黑色的東西， 質感有點像黑掉的齒輪油，讓他當下氣得直呼「X！還好我沒吞下去」，礙於當時周圍還有其他客人，不影響吃飯氣氛，只默默把服務人員叫來說明情況。

後來服務人員與經理輪流來道歉，並且遞上名片，原PO不想將場面搞得很尷尬，說完沒關係就請他們回去檢查哪裡有問題，但讓他困惑的是， 最後吃完買單時，經理一邊道歉一邊遞上「原價帳單」去付帳，讓他氣得直呼「所以我是用原價吃了一頓有髒鐵絲的火鍋嗎？」，於是再請經理過來，明示暗示後「湯底」才免費，但心情毀了「活像個要飯的人」。

網友看到貼文超傻眼，紛紛留言「通常不是會打個折或直接不收費嗎…」、「餐點有問題不是要送一份全新的嗎? 沒換新的還敢收錢」、「沒多請幾次就算了還要錢」、「好誇張，海底撈服務不是很好嗎？」。

(中時新聞網)