全國中等學校五人制足球聯賽火熱進行中，高中女子組由惠文高中奪得第5名，高中男子組決賽20日於台北海洋科大登場，惠文高中與青年高中將全力奮戰，目前青年高中積分第1名直指冠軍寶座。台中市政府運動局長李昱叡昨日北上為選手加油時表示，五人制足球是台中運動發展重點之一，未來規劃建置專用場館，積極培育優秀人才。

李昱叡表示，許多國際賽事都有五人制足球賽事，市府目前正規劃台中足球園區，建造五人制足球專用場館，積極推廣五人制足球運動；此外，市府也積極推廣幼童足球扎根計畫，自去年學年度起，市府與中華足球聯盟合作，成為全台首辦「社區足球深耕計畫-幼童足球指導員前進校園計畫」的城市，下學期計畫將於3月29日啟動，培養幼兒足球興趣，推動迷你足球。

運動局持續與中華民國足球協會合作，在台中舉辦全國性足球賽事，累積選手實戰經驗，例如「2021台灣青年足球聯賽」、「2021台灣企銀五人制足球聯賽」及「2021台灣木蘭足球聯賽」等；此外，「2021全國少年盃足球錦標賽」將於4月6日在屏東大學屏商校區熱血開踢，台中有多隊足球校隊及俱樂部參賽，歡迎民眾為選手加油，預祝台中代表隊再傳捷報。

(中時 )