國家美式足球聯盟(NFL)18日宣布與亞馬遜、哥倫比亞廣播公司(CBS)、ESPN等媒體夥伴簽訂長達11年的協議，由後者取得賽事轉播權，合約價值高達1,100億美元。此協議不僅為NFL帶來大筆收入，更讓串流平台加入轉播陣容、擴大賽事能見度。

根據協議，亞馬遜Prime影音平台將獨家轉播周四晚間賽事。CBS與福斯保有周日下午賽事轉播權，國家廣播公司(NBC)繼續轉播周日晚間賽事，ESPN維持周一晚間賽事轉播，其姊妹台ABC加入轉播超級盃行列。

消息人士透露，NFL從這些媒體夥伴取得的轉播授權費用平均上漲75％～80％。這些電視台同時取得在自家新成立串流平台轉播部分賽事的權利。

亞馬遜每年需支付約10億美元取得轉播權。CBS、福斯與NBC每個賽季費用最多翻倍至20億美元。ESPN每年平均費用從現在的20億美元升至27億美元。

(工商 )