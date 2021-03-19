日本LINE前段時間爆出個資外洩，系統委予大陸公司進行管理作業，而該公司有4名技術人員可以觀看伺服器內用戶的個資。日本政府對此表示，將暫停使用LINE處理公事，直到個資的憂慮解除。

日本LINE於周三（17日）傳出，由於LINE母公司Z Holding將App系統管理委託上海的承包商作業，致使大陸技術人員可從日本伺服器觀看用戶個資。依據日本個人情報保護發規定，若將個人資訊輸往國外的話，必須徵得用戶同意。

針對此事，LINE也及時赴「個人情報保護委員會」就此事進行報告，也針對用戶的個人情報說明不完整，表示會再檢討，Z Holding也表示，公司內部將成立委員會調查，改善此狀況。

然而，日本政府心中的憂慮仍難以釋懷，據《日經新聞》報導，日本內務省和內閣秘書處將暫停使用LINE處理公事，還要求LINE對此做更詳盡的報告。通訊部長武田良太也表示，將要求所有地方政府在3月26日之前，報告LINE的使用情況。

首相菅義偉也在周五的會議上表示，政府會努力確保資安問題；內閣官房長官加藤勝信對記者說，秘書處正計畫暫停使用涉及個資的服務，直到這方面的憂慮解除為止。

(中時新聞網)