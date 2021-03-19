近來「鮭魚之亂」引發國際熱議，被專家評為最失控的行銷，但卻也帶起一波名字行銷風潮，東港伴手禮業者即推出「鮪鮪到來」優惠，不過不用改名只需同音，因重點是將國人的目光從日本鮭魚拉回屏東鮪魚，超前部屬行銷黑鮪魚季。

「鮪鮪到來」優惠活動，是由東港知名伴手禮店「味益」推出，業者稱，只要姓名中同音「鮪」或「魚」，並在20至28日期間來店消費招牌鮪魚鬆滿200元，即贈屏東十大伴手禮、熱銷法國的一口鮪魚鬆蛋捲，讓大家不用改名也能享優惠。

味益不諱言，只需同音且擇一字即可的設定，是拉大受惠族群但增加商家成本的作法，看似是不聰明的行銷手法，但其實會跟風推出「姓名優惠」只是想取其趣味來行銷將於5月登場的屏東黑鮪魚季，盼藉此提醒國人勿忘屏東鮪魚，同時帶動東港觀光產業發展。

味益除是伴手禮店外，也是獲官方認證且獲獎頻頻的借問站，第2代謝貴蘭與第3代劉凱芬堪稱是東港最熱情的母女檔，2人推廣在地觀光不遺餘力，見到客人上門，不僅努力推銷商品，對於東港景點更是積極介紹，就怕對方不知道東港有多好玩。

因此，味益不計成本推出促銷，只為搭上順風車再次行銷東港，且為更落實帶動地方觀光產業，該活動不接受「借證領優惠」，意即證件的本人一定要到現場，這樣才能真正把人帶進東港。

謝貴蘭說，「屏東東港是黑鮪魚的故鄉」，希望大家在吃日本鮭魚時，不要忘記屏東鮪魚，而且之後還有聞名國內外的東港迎王祭典，建議遊客可趁目前淡季時先來東港玩一下兼探路，屆時就能更深入遊東港。

(中時 )