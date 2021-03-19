富邦悍將新洋投傑斯今日出登板，先發5局狂飆火球，只被敲1安打、無失分，封鎖樂天桃猿打線，賽後他認為自己狀況還能更好，尤其變化球還需要調整，不過首度在新莊主場先發，他相當亢奮，直說「I love it！」

傑斯過去有6年大聯盟經驗，今日中職初登板就讓現場球迷驚呼連連，對他來說速球150公里只是基本，甚至首局每顆速球都讓現場記分板頻頻亮出紅燈，此站最快球速152公里，直球威猛，丟5局只被樂天林泓育敲出唯一一支安打，另有2次三振，無失分退場。

賽後總教練洪一中表示，傑斯因為來台時間較晚，熱身賽只投一場只用30多球，今日算是來台第2次時站，設定75球，不過表現相當不錯，除了變化球不穩以外，球速及各方面都還不錯。

不過傑斯表示，今日只有速球狀況好，但變化球還未調整到位，滑球有點偏離好球帶，對今日表現不算滿意，「身體來說投到後面有些疲累，不過這只是我正式第2場比賽，還是很開心能幫球隊贏球。」

傑斯初登板也是富邦主場開幕戰，今日共有7028名球迷進場，氣勢磅礡，傑斯體驗中職加油氣氛後直說「I love it！」，「我很亢奮，特別今天又是主場，感覺太棒了！」

(中時 )