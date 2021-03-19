振曜科技(6143)轉投資之子公司東荃科技股份有限公司與沛亨半導體股份有限公司(6291)為因應集團之長期發展規劃，整合集團資源、降低管理成本，提升營運效能及競爭優勢而進行組織架構調整。

沛亨與東荃於19日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法相關規定，由沛亨公司以股份轉換增資發行新股方式取得東荃公司百分之百股權，經股份轉換後東荃公司將成為沛亨公司持股百分之百之子公司。

本次股份轉換案之換股比例暫定以每1股東荃公司普通股換發沛亨公司1股普通股。換股基準日暫訂為110年11月1日，雙方預計於110年5月13日召開股東常會討論此議案，本股份轉換案待雙方股東常會通過並經主管機關核准及完成其他相關法律程序後方始生效。

沛亨公司專注於電源管理及電源轉換類IC，主要產品為直流轉換IC、線性穩壓IC及功率開關IC等，近年受惠於疫情概念之網通、NB等周邊應用電源管理IC之需求強勁，美日市場之業績蓬勃發展，並藉由消費性電子新產品佈局，使原有電源IC產品觸角延伸，應用領域擴大至下游，帶動業績成長。

東荃公司則致力於嵌入式平台軟硬體，主要產品為數位電子看板、網路通訊設備、工業液晶螢幕及POS機系列產品等，為順應產業變化趨勢，東荃公司積極開發新產品線，朝往醫療平板、工業特殊應用及網路通訊等高階且利基型產品領域發展，且因應5G世代來臨，預期5G應用亦將帶動相關設備需求。

沛亨公司與東荃公司透過本次股份轉換進行集團組織架構調整後，可望藉由雙方原有產品領域之表現，為客戶提供垂直整合式服務，不僅可掌握下世代產品之發展趨勢，達產品線及客戶群互補綜效，經由技術整合與生產資源效率優化，搭配振曜集團在電子應用產品、物聯網、5G及生醫產業等集團策略，有助於強化公司未來產品組合的完整性，提升集團整體績效表現，為客戶、員工及股東帶來正面之效益。

(工商 )