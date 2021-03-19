東元集團會長黃茂雄與寶佳集團、華新達成共識，預計下週二(23日)提出7席董事及4席獨董名單，送交東元董事會討論之際，原本在董事規劃名單的菱光及東友等公司董事長黃育仁18日無預警請辭東元常董及資訊電子事業群執行長，將自行提名參選東元董事，19日忙尋求企業界友好人士支持。

據指出，黃育仁對於東元近年投入電動車及太陽能電廠相關產業研發費用，少之又少，頗有微詞，尤其鴻海推動MIH聯盟平台，超過1千家國內外廠商報名，東元雖在其中，但黃育仁擔心以東元目前研發發展速度，很可能在2、3年內被國內及大陸業者超車，去年開始布局，尋求五大家族支持，尋求華新董事長焦佑倫同意換股策略聯盟，希望今年東元股東會全面改選董事及獨董，出任董事長，領導新經營團隊進行改革。

不過黃育仁動作頻頻，卻未事先告知他父親黃茂雄，讓黃茂雄一度相當不悅，還曾表態支持東元董事長邱純枝續任。黃茂雄18日態度已有軟化，不反對黃育仁表態參選東元董事及董事長。

外界認為全案已有轉圜之際，黃育仁18日卻無預警拋出請辭東元常董及資訊電子事業群執行長等職務，黃育仁聲明稿給媒體之前，曾先向他父親黃茂雄說明，黃茂雄認為，東元這屆常董任期僅剩2個多月，沒有辭職必要，黃育仁展現參選到底的決心，堅持請辭且不接受東元董事會的董事提名，決定自行提名參選。

不料，卻遭週刊爆料指稱黃育仁計畫另行提名6席董事及獨董，對此，黃育仁透過幕僚回應，對於週刊為何做此報導感到不解，有關另行提名董事一事，一切都言之過早。

(工商 )