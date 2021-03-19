中美外交高層在阿拉斯加進行首輪會談，一開始就激烈交鋒。前民進黨立委沈富雄表示，為什麼今天會鬥得你死我活，就是大陸起來了，美國要想盡辦法讓它追不上來。美國卻重申和韓國、日本結盟，目的就是要維護西太平洋的穩定和平；沈富雄對此坦言，他最討厭大國講這種虛偽的話。

中美兩天3場對話會不會有結果？沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，美國過去在板門店、在日內瓦跟大陸過招，時間會拉得很長，本來就是邊打邊談的。不過兩個大國過招，或是兩個拳王過招，其實幼稚的層面都一樣，人性的可笑也是一樣。比如美國國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文以及國防部長，在韓國、日本的時候，重申結盟的決心，目的就是要維護西太平洋的穩定和和平；沈富雄坦言，他最討厭大國講這種虛偽的話。

沈富雄指出，講白了，為什麼今天會鬥得你死我活，就是老二起來了，美國要想盡辦法讓它起不來，要想辦法讓它追不上來，雖然不一定只能一個人活，但是也不能跟得太緊。至於台海兩邊的關係，布林肯說是大陸要來破壞台灣的民主；沈富雄反問「是這樣嗎？」台灣這樣反中，真的會覺得大陸在破壞台灣的民主嗎？他認為，目前台灣社會的感覺，並不是這樣。

(中時新聞網)