美國總統拜登希望上任百日內達到1億人接種新冠疫苗的目標，而這目標提前42天在3月19日實現了。拜登18日在白宮發表演說，表示：「我很驕傲地宣布，明天在我上任58天，即將達成讓一億人接種新冠疫苗的目標。」

拜登1月20日上任時，一開始所設定的目標是上任百日讓1億人接種疫苗，如今輕鬆達標，但他表示，下周還會宣布新目標。這次達標的主要關鍵在於65歲以上族群已有65%至少施打了一劑疫苗。他說：「這就是關鍵，因為這個族群占美國50萬病歿人數的8成。」

起初外界甚至懷疑能否一天施打100萬劑疫苗，而今每天打到200萬至300萬劑。由於美國加速推動施打疫苗計畫，新冠傳染率也跟著降低。

此外，白宮發言人莎琪表示，美國將配送250萬劑AZ疫苗給墨西哥、150萬劑疫苗給加拿大。但她說，這是預借，兩國到時得歸還美國疫苗。這是美國首次將疫苗預借他國。

(中時 )