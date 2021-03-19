夫妻間感情有時必需靠「房事」才能維持長久，但有一名人妻在臉書上發文表示，與老公結婚15年，雙方都對彼此失去慾望，但自己為了解決生理需求，每個月都會找三次牛郎，卻覺得對婚姻有罪惡感，因而詢問網友「該如何戒掉找牛郎的習慣？」

這名人妻在臉書「靠北老公2.0」上崩潰求助，「請問大家，如何戒掉找牛郎的習慣？」。文中提到，自己今年38歲，是白衣領袖上班族，跟老公結婚15年，育有兩個兒子，因為彼此都失去了慾望，不再觸碰對方的身體，老公又不肯離婚，基於生理需求，只好到外頭找牛郎。

人妻在臉書求助網友「該如何戒掉找牛郎的習慣？」（圖／翻攝自靠北老公2.0臉書）

人妻說，自己找牛郎一個月都只有2到3次，但還是對婚姻感到對不起，始終找不到能滿足生理需求、又能無愧於婚姻的辦法，只好網友們求助，希望找到解方。

貼文引發網友們熱烈回應「找牛郎妳心裡一定也是非常的空虛」、「大家都不想碰對方，那還有愛情嗎？如果有愛情，可以試著協議各自在外付錢找人解決，但不能有小三、小王，如果沒有愛情，就離了吧」、「適合你們的模式就是好模式」。

也有部分網友歪樓詢問「想知道牛郎怎麼找？一次多少錢？」、「大家都比較好奇牛郎收費欸」、「好奇哪裡的牛郎？帥嗎？」、「推薦牛郎店，拜託」。

(中時新聞網)