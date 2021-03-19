新埤青農夫妻檔林志龍、林宜潔以自然農法耕種20甲鳳梨田，不僅大、中、小鳳梨應有盡有，全供內銷，還開創宅配年近千箱的好成績，以好品質打出一片天，不過近來也受「禁台鳳梨令」影響，憂心好品質最後也是受市場左右價格。

「想把最好的留在台灣！」林志龍指出，他是鳳梨農第3代，從阿公輩開始就很少使用農藥，所以當時種出的鳳梨都不是外銷市場喜歡的又大又甜型，但卻是最安全健康的，直到他接手後都是如此，因此即使有20甲大也不做外銷，只供內銷。

他說，他跟阿公的差別是會使用有機肥，且在採收前半年完全不施肥，任由它在太陽或氣候轉換下自然成長，所以有的鳳梨只有巴掌大，而有的就是市場愛的大鳳梨，「其實就是一樣米養百樣人」，不需刻意調整它，最自然的東西最無害。

10年來，林氏夫婦都依此觀念經營鳳梨田，而起初雖受盡挫折，遭同業或市場嫌棄「小鳳梨撐不了場面」，但後在林宜潔轉攻網路宅配市場後，靠著高品質的好口碑打出一片天，林宜潔笑稱，「我們的鳳梨不是甜，是好吃」，她強調，甜與好吃是不同的，用化學肥料就會甜。

林宜潔說，他們的宅配市場是從醫院起步的，起初是由朋友牽線，但原以為鳳梨有「旺」的意思，醫護人員多數不敢吃，沒想到最後竟群起團購，這讓他們增加不少信心，進而更加努力自我行銷，而去年的宅配量就達近千箱。

「可惜品質再好，最後也是市場左右價格。」但她仍無奈道，宅配做得再好，也僅占銷售的1成，另9成還是要送市場，而他們雖沒做外銷，但整體下來還是受影響，畢竟外銷的量回到國內，價格勢必受波動，所以品質再好，也無法左右市場價格。

(中時 )