來自日本的連鎖迴轉壽司品牌推出免費吃活動，只要名字中有「鮭魚」兩字，就可免費吃壽司，台灣興起一股改名風潮。像新北市有位陳先生一口氣把名字改到戶政系統上限的50字，再次創下全台最長名字紀錄；前民進黨立委沈富雄對此表示，鮭魚之亂，有兩個現象讓他受不了，第一個就是把名字改成50幾個字，你真的記得你的名字嗎？還有第二種人，就是吃壽司把醋飯留下來，這是非常沒有禮貌的。

針對鮭魚之亂，沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，美國球隊明星球員，有人叫魚的名字Slmon，還有人叫Trout，不過他們都是姓，而不是名。但台灣的鮭魚事件，是一個小問題，卻是一個大現象，到底發生了什麼事？最多18歲到22歲，而且很多都是大學生，他們手上的錢也許不夠他們花，但是他們不是沒有錢，而且他們的家庭大概也不是底層，都受到好的教育，所以不是魯蛇。

為何造成這次的鮭魚之亂？沈富雄點出，是因為同溫層認為改名吃鮭魚，會覺得羨慕、了不起，甚至會覺得勇敢、酷；那些人要搞這個，他沒有意見。但是有兩個現象讓他受不了，一個就是把名字改成50幾個字，你真的記得你的名字嗎？比如他上通告，如果他每次要簽50個字，才拿得到幾千塊錢，連他自己都受不了。所以這就是無理取鬧，不叫厲害，連魯蛇也不是。

沈富雄接著表示，還有第二種人，就是吃壽司把醋飯留下來，這是非常沒有禮貌的，在美國，有台灣人拿了一大堆炸蝦，把那個皮剝掉，就只吃裡面的蝦，外面那個裹漿卻不吃，美國受不了這種行為。而日本人如果最後一塊壽司吃不下去了，若把魚吃掉，卻把醋飯留下來，都會覺得很慚愧，他們一定會說很抱歉、很遺憾、很慚愧。

(中時新聞網)