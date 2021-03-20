你對亞斯伯格症的印象是什麼？白目、社交障礙、固執……或許，我們根本沒有真正了解他們。

作者以豐富的敏銳觀察、諮商實務與系統整理，寫出亞斯人使用「見理系統」的心理歷程，讓家人跳脫兒童亞斯使壞、耍懶、無情、無情的刻板印象，也幫助成人亞斯找到生存定位，不再迷惑、孤單。

【精彩書摘】

亞斯特質不是一種疾病，當然也沒有像疾病一樣「用藥治癒」的概念。神經受阻的情形一生都會存在，亞斯特質的容器限制讓情緒系統不太能用，但它會轉向使認知系統獨立運作，引導思考、拆解情緒與因果行為，生活得有條有理。

由亞斯特質引導所發展的處世邏輯，在本書中我稱為「見理系統」，亞斯人擅長處理可見的、物理間的關係，「見」是可見之物，「理」是道理與邏輯；而社會人的處世規則，在本書中稱為「社交系統」，他們擅長人際交流，運用大量情緒訊息。兩套系統各有作用、各有優劣，「訊息種類」接受與處理的方式不同，不是絕對二分，每個人同時存在不等比例的兩套系統，以應付不同類的人與事。在兒童時期，大腦發育未完全，多半遵從見理系統去認識世界與適應生活，因此見理式的教養訓練對所有兒童都有效。

為方便讀者理解，我把「情緒系統」從知覺感受、訊息傳遞、情緒解讀到情緒運作這一塊統稱為「情緒腦」；而「認知系統」從線索觀察、歸納整理、邏輯判斷到解釋因果這一塊統稱為「認知腦」。

簡單說，亞斯特質讓「情緒腦」無法有效運作，情緒像是無法整理的毛線團，散亂且干擾，這部分的訊息是雜訊，我稱之「情盲假說」，意指情緒有需求，但無法從內在覺察與剖析自己怎麼了，於是亞斯人多依靠「認知腦」，從自己做了什麼的外在觀察與細節歸納作認識。社會人則是同時運作兩部分腦，但以情緒腦優先判斷。

亞斯人在社交領域裡屬性和環境不相容，自然產生溝通障礙與固著行為（固著是為了定位和安穩），而非先天有問題。目前坊間對亞斯的研究與輔助方法，都能協助亞斯人發揮潛力及自我成長，跟看待所有人一樣，要以截長補短的方式，鼓勵孩子發揮屬於自己的特色，建立自信。

●不要讓亞斯人獨自面對適應社會的議題

亞斯特質是先天的，並非養育方式或環境造成，真正發生的原因雖不明確，但來自遺傳基因的相關性相當高。由於過去社會結構較為嚴謹，每個人的社會角色與需要遵守的責任非常固定（如填鴨式教育、成家立業的生涯軸），明確規範有利於亞斯人發展，因為照著做反而能發揮亞斯式的專注，因此過去較少亞斯人被發現。

到了現代社會，沒有絕對標準，且需要整合多方資訊、多重意義及人際能力，太多量的訊息讓亞斯人無所適從，他們的特質與困難才浮出檯面。

亞斯人的情緒腦先天受阻，認知腦則會進行補償，發展出拆解情緒的特殊方式，但也由於與生俱來，正如魚生活在水裡，不知道水的存在一樣，亞斯人並無法靠內在覺察與剖析知曉身處「情盲」，除非出現無法解決的困境，並與外部做對照才能顯出差異。

這提醒我們，不該讓亞斯人獨自面對社交適應的議題，照顧者最好在童年期就要逐步引導，告知亞斯兒童，社會上有兩種不同思維系統與邏輯，並讓他發揮自己所擁有的長處。

(本文摘自《當亞斯人來到地球》/四塊玉文創)

【作者簡介】

林仁廷

主修社會心理學，專長發展心理學、男性成長及成人亞斯研究。

現任諮商心理師，工作迄今二十年餘，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師，目前服務社區駐點諮商、社福機構、大專校院。服務對象包括大專生、青少年、特教生，年齡從幼稚園到七十多歲都有。

同時也是家庭主夫、兩個孩子的爸。興趣是閱讀、烹飪、旅行、動漫兼畫畫、攝影、社會觀察與寫短篇小說。

經營臉書粉絲專頁「社會心理，從他們到我們──林仁廷諮商心理師」

《當亞斯人來到地球》/四塊玉文創

(中時新聞網)