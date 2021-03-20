亞斯特質只是性格的一部分，亞斯人同時受心理發展、成長經歷、教養環境及本身性格交錯影響而有形形色色的獨特性。其中性別特質（男性特質與女性特質）對未成年期的亞斯人影響甚鉅，男女亞斯也大不相同，本書透過假想案例志明與春嬌的成長故事，讓大家知道亞斯人在人生之路（兒童期、青少年期、成人期）會遇到什麼問題，又能用什麼輔助方案解決。

【精彩書摘】

社會人與亞斯人一樣，互相以為對方知道溝通障礙的原因是什麼，事實上是互相不知道卡在哪裡，兩方都盲目的「雙盲」，才導致社會人以為亞斯人有病，而亞斯人以為社會人在欺壓他們，有被害的恐懼。

要解決這個困境，需要有一個對照，也就是要有「翻譯」居中協調，以雙方都能聽懂的語言與比喻，補充系統間的意義落差。翻譯非常重要，知道原理與意圖，知道系統焦點不同導致關注點不同，彼此沒有惡意，自然就會互相尊重，再進一步找輔助方案互相理解。現在我們進入歐洲，都知道要入境隨俗，不可隨便拍攝兒童、不可以摸頭；歐洲人來到亞洲，如果未經詢問逕自親臉問安，你可以拒絕，因為他不尊重你。

這裡提的「翻譯」倒不一定要有「翻譯員」，而是心中要有緩衝概念，當「同一訊息」產生誤會時，必須在理解瞬間「修但幾咧」(稍等一下)！然後意識到這是因為有兩個系統存在，且關注點不同所致，然後切換系統翻譯與再思考。

不過不要忘記，這只是兩個大群體的比喻，就像歐洲人可以再細分各種語系、文化、次文化，每個人都是獨特的，最終還是要回到你們兩人的溝通上，討論怎麼澄清、如何再解釋的程序，這才是最重要的。人類既存兩套系統，相輔相成，到最後便是「如何溝通的問題」，而不是「誰有障礙的問題」。

既然已經知道是隱形障礙，那麼就要事先預備，以「不能理解」替代「對方是故意的」的溝通說詞。溝通是雙向的，不僅社會人要懂亞斯人的心理歷程及認知運作，亞斯人也要學習社會人的心理歷程及社交運作，不是誰該配合誰的問題，而要共同努力、彼此瞭解、互相尊重，這才是關係經營之道。

→人際溝通

●亞斯人就事論事：人與事完全分開

朋友問：「我煮的菜好不好吃？」，亞斯人會直接回答：「不好吃。」

亞斯人就事實回答，無法延伸和想像句子裡的「我」，即煮菜的這個人勞動辛苦的過程、分享給對方的心意等不可見的情感資訊，他就事論事，他只是在說「菜不好吃」，沒說朋友不努力或不好心。

同樣一句問話，社會人會回答：「這道菜你一定花了很多時間吧？如果不要那麼鹹的話，其實味道很接近了。」示範的是「三明治說話法：好——壞——好」，真實意見在中段，前後由兩段好話包夾。

社會人回話冗長，是因同時回應「情緒腦——對方感受」及「認知腦——物理性的好不好吃」，這便是社交句型，且情緒訊息的重要性遠大於物理性，人際和諧比好不好吃更重要。而跟亞斯人溝通的最好方式是什麼都直接說，他們對人和事是分開評論的。

(本文摘自《當亞斯人來到地球》/四塊玉文創)

【作者簡介】

林仁廷

主修社會心理學，專長發展心理學、男性成長及成人亞斯研究。

現任諮商心理師，工作迄今二十年餘，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師，目前服務社區駐點諮商、社福機構、大專校院。服務對象包括大專生、青少年、特教生，年齡從幼稚園到七十多歲都有。

同時也是家庭主夫、兩個孩子的爸。興趣是閱讀、烹飪、旅行、動漫兼畫畫、攝影、社會觀察與寫短篇小說。

經營臉書粉絲專頁「社會心理，從他們到我們──林仁廷諮商心理師」

《當亞斯人來到地球》/四塊玉文創

(中時新聞網)