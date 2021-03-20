妳知道嗎？許多惱人的身體不適及心理煩惱，其實都跟女性荷爾蒙有關。但千萬不要認為這是沒辦法的事就放棄面對，只要預防或採取改善對策，就能提升生活品質。

女性荷爾蒙到底是如何影響我們的身體？該如何與荷爾蒙和平共處，讓生活品質更好、緩和經期帶來的各種不舒服？女性一生之中有可能會碰到的婦科疾病又有哪些呢？為了自己的健康，這些知識都是我們必須事先了解的。

【精彩書摘】

女性荷爾蒙的波動與身體狀態起伏的關聯性，對身體變化愈敏感的人，愈容易受荷爾蒙波動影響。

女性荷爾蒙是女性魅力與健康不可或缺的要素，但是有時會因其分泌量與週期，而產生令人不快的症狀。

舉例來說，月經前會整天想睡、皮膚變得粗糙，月經期間會頭痛、腰痛、手腳冰冷，雖然症狀沒有嚴重到必須看醫生，但還是很不舒服……沒錯，就是所謂的輕微不適。

女性荷爾蒙的分泌量會在整個月經週期當中增增減減，愈是容易感受到這股波動的人，愈容易出現不適症狀。

與月經週期環環相扣的不適正是荷爾蒙運作的證據屬於女性荷爾蒙的雌激素與孕酮，如果規律分泌的話，經期就會相當規律。如果身體的輕微不適，都隨著月經週期出現的話，也可以視為女性荷爾蒙正常運作的證據。

只要認識自己的月經週期，了解自己身體的「運作規律」，遇到容易受輕微不適困擾的時期就能夠多加留意。而這裡就要介紹與不適和平相處、不被不適擺弄的方法。

●身體狀態的起伏1:瘦不下來

.原因

排卵後至月經前，是有可能懷孕的時期，此時孕酮會提高作用，讓身體更容易儲存養分與水分，所以才會有體重增加的傾向。

.應對法

①別讓體重計出現在視線中

②想吃什麼就吃什麼

③藉黑色食材提升代謝

.重點

這段時期體重增加，可說是女性荷爾蒙正常運作的證據，所以不用太在意月經前的體重增加。要減肥的話也應該避開經期，等月經結束再開始進行。

應對法1：別讓體重計出現在視線中

經前體重增加是女性荷爾蒙的作用，止不住的食慾、浮腫的下半身──這些煩惱特別容易出現在月經前10天左右。這是因為女性的身體會在排卵後至月經前這段期間，想辦法儲存水分，所以特別容易浮腫，甚至有的人體重會增加2～3kg。

這些身體的變化，就是女性荷爾蒙正常運作的證據。體重增加也是理所當然的。所以這段期間請別量體重，將體重計收到看不見的地方吧。

別讓體重計出現在視線中。(圖/台灣東販提供)

應對法2:想吃什麼就吃什麼，愈是忍耐愈容易反彈

排卵後至月經前的食慾增加，也是女性荷爾蒙正常運作所致，所以不用忍耐，想吃什麼就吃什麼。強行忍耐到忍不住的時候才暴飲暴食，反而會對身體造成負面影響。所以想吃甜食的時候，就吃1顆高級巧克力之類，適度滿足心靈需求以度過這段期間吧。

排卵後至月經前不小心吃太多也沒關係！因為月經結束後身體自然會加以調整。月經結束後會釋放抑制食慾的雌激素，進入易瘦的狀態。

想吃什麼就吃什麼。(圖/台灣東販提供)

應對法3：藉黑色食材提升代謝，多吃能夠提升代謝的黑色食材吧！

排卵後至月經前食慾會增加，這段期間請盡量選擇有助於提高身體代謝的食材吧。這邊特別推薦黑芝麻、黑豆等黑色的食材，此外也可以選擇糙米或全粒粉麵包等未經精製的「黑底」食材。

黑色食材含有豐富的膳食纖維，能夠整頓腸道環境。整頓好腸道環境就能夠將營養運輸到身體各處，並且提升身體代謝。

隨著代謝提升，體溫與免疫力也會提升，進而打造出吃了也不易胖的身體。

藉黑色食材提升代謝。(圖/台灣東販提供)

●身體狀態的起伏2:水腫

.原因

排卵後至月經前，身體受到孕酮作用的影響，可能會產生明顯的水腫。此外運動量不足、過度攝取鹽分等生活習慣，也會造成水腫。

.應對法

①攝取鉀以排除多餘的水分

②用醋代替鹽巴

③健走

.重點

經前受到女性荷爾蒙的影響，身體會保留比平常更多的水分，每位女性都會有水腫困擾。再加上女性能發揮幫浦作用的肌力較弱，所以也很容易因血液循環不良造成水腫。平常就必須適度運動，避免飲食上攝取過多鹽分。

應對法1：攝取鉀以排除多餘的水分

鉀具有利尿作用，覺得身體水腫時，請積極地攝取鉀吧。

鉀具有利尿作用，能夠藉由尿液將體內多餘的水分排出體外。富含鉀的食物包括小松菜、蘋果、香蕉等，此外在砂糖用量較少的前提下，也可以食用紅豆甜點。

鉀很容易溶於水，所以可以生吃的食物就直接生吃，要調理的話建議用煎、蒸或微波加熱。

攝取鉀以排除多餘的水分。(圖/台灣東販提供)

應對法2:用醋代替鹽巴，1 碗拉麵含有1 整天的鹽分

日本厚生勞動省建議女性1天的鹽分攝取量為6.5g，這幾乎等同於將一碗拉麵連湯一起喝乾淨的鹽分攝取量。調味料、加工食品、麵包等也暗藏大量鹽分，因此現代人不知不覺間就會攝取過多鹽分。

用醋代替鹽巴。(圖/台灣東販提供)

減少鹽巴與醬油用量用醋消除水腫！我們的餐桌上經常滿是高鹽分食品，鹽分具有將水分留在體內的性質，也可能會間接造成水腫，所以要避免過度攝取鹽分。

這裡要推薦的是用「醋」代替鹽巴、醬油的減鹽法。例如用米醋煎魚，以義大利香醋代替醬料淋在嫩煎肉上，此外用穀物醋醃漬蔬菜做成泡菜的話，就不必搭配淋醬了。

醋也有助於整頓我們的腸道環境，能在減鹽之餘達到提升代謝的效果。

.應對法3：健走提升代謝，以改善水腫

因運動不足造成肌力變差時，血液循環就會變差，導致代謝也跟著下降。代謝能力下降，水分就更難排出體外，容易造成臉部與四肢水腫。

健走。(圖/台灣東販提供)

眾多運動中最容易開始的當屬健走，只要以稍微會喘的步調進行即可，路線途中搭配點階梯或坡道等會更好。1天健走30分鐘最為理想，切成10分鐘×3次也無妨。僅是下班後在回家路上走1站的距離也好，請一步一腳印地每天持續下去。

(本文摘自《這些問題，都是女性荷爾蒙在搞怪!》/台灣東販)

【作者簡介】

松村圭子

出生於1969年，日本產科婦科學會專科醫生，成城松村診所院長。畢業於廣島大學醫學系，任職廣島大學附屬醫院等，之後展開現職。藉由用心的診療陪伴女性的一生，從年輕女性的月經問題到更年期障礙都全力協助，同時也精通抗老化學問。兼任經期管理APP「Luna Luna」的顧問，除了西醫外也積極運用中醫、營養食品與各種點滴療法。著作包括《10年後もきれいでいるための美人ホルモン講座》（暫譯：十年後也美麗的美人荷爾蒙講座，永岡書店）等，監修書籍包括《anan SPECIAL女性ホルモンできれいになる！》（暫譯：anan SPECIAL藉女性荷爾蒙變美，MAGAZINE HOUSE）等。

《這些問題，都是女性荷爾蒙在搞怪!》/台灣東販

(中時新聞網)