三十歲，有人說這是人的一生中最值得驕傲和回憶的時光、也是另一個新的人生階段；孔子曾說過「三十而立」，其中的「立」指的是依靠自己的本事獨力承擔起應承受的責任，並確認好自己的人生目標，也就是到了三十歲，應該是要能夠坦然面對一切的時候了！就如同熱播陸劇《三十而已》劇中的經典台詞：「我們現在才三十歲，人生的半場還沒過完呢！」、「生活的本質就是千難之後還有萬難。」、「三十歲的機遇，抓住了就立住了；抓不住還不明白的，就一路下坡而去了。」……，可見三十歲是人生中相當重要的關鍵時刻，小花平台提醒，如果你不是富二代、凡事都需要靠自己，建議最好在三十歲前規劃好自己的人生，讓自己變得愈來愈「值錢」！

30歲的你，規劃好自己的人生了？

至於如何讓自己變得愈來愈「值錢」？以下整理專家建議的3個關鍵重點：

關鍵1、學會理財是翻轉命運的唯一機會

在經濟不景氣的大環境下，三十歲小資族該如何成功理財？有「逆轉女王」之稱的網路公司營運長Dr.Selena，以其個人奮鬥故事：《從女工到CEO的真情告白，即使滿手爛牌也能晉升人生勝利組！》，提醒年輕人一定要學會理財，是翻轉命運的唯一機會；她並提醒，學習理財的第一步，要先培養正確的理財觀念，建議可以自我檢查一下是否有以下10個壞習慣，小心它們正在偷偷搬走你的錢：

壞習慣1、每天來杯手搖飲已成一種習慣

壞習慣2、搞不清楚自己每天花了多少錢

壞習慣3、總是覺得理財與自己「絕緣」

壞習慣4、從來不閱讀投資理財相關書籍

壞習慣5、百貨公司周年慶一定準時報到

壞習慣6、習慣把錢存在銀行定存生利息

壞習慣7、將大部分現金拿去買很多保險

壞習慣8、經常是沒有計畫性的購物行為

壞習慣9、每周花在與朋友聚餐費用頗高

壞習慣10、把每月薪水交給父母幫忙理財

關鍵2、凡事不要等到準備好了才行動

你是不是凡事要等到準備好了才會行動？小心，你可能因此失去了很多機會！美國實業家米洛迪．霍布森（Mellody Hobson）來自貧窮的單親家庭，原本一無所有、連上學學費都繳不出來，但是她不以為杵，憑恃自己清醒的頭腦，持續學習投資理財相關知識，並以其個人親身經歷體現今天「女性撐起一片天」趨勢，以下她提出女性的視角，整理出「女性理財的5堂課」：

(中時新聞網)