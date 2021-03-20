直播帶貨」、「直播電商」近三年在兩岸紅得發燙，甚少人知道這套「邊看邊買／隨看即買」的技術其實發源於台灣，位於內湖、資本額一億的創意點子數位(股)公司，創辦人陸意志早在二○一三年就到中國大陸新媒體協助其影音變現，演變至今才有直播帶貨、直播電商等產業興起。

直播這麼興盛，為何大家沒聽過「創意點子」？陸意志說明，就像APPLE走出台灣，沒有人知道裡面有一個晶片叫台積電，在二○一三年七月參加資策會創意新秀(ideas show+)大賽榮獲第一名之後，同年九月獲邀到中國大陸杭州的新媒體協助其影音變現，當時台灣根本沒有視頻網站，中國大陸卻有土豆、芒果、優酷等視頻，仔細評估，留在對岸發展確實比台灣有利。

變身戲劇製作人 證明影音變現商業模式可行

「大陸人比較狼性，一聞到錢的味道就想試」，二○一六年以前，沒有直播的概念，只有影音變現，剛好那十年大陸影劇發展快速，「隨看即買」的技術有發揮的空間，大陸廠商對點擊率沒興趣，「女主角戴玉珮，視頻就賣玉珮」，認為在影劇裡面銷售，才是硬道理。

反觀台灣電視台則比較小心謹慎，必須證明影音變現的商業模式可行才肯投入，二○一三至二○一六年電視台收視率開始走下坡，二○一六上半年新媒體與電視廣告量成黃金交叉，電視台為挽救收視率及廣告收入，更不可能將好的影劇放在新媒體。

為了證明影音變現商業模式可行，陸意志搖身一變成為戲劇製作人，二○一五年跟三立電視台VIDOL影音合作，開拍八集《夜宵》，邀請人氣日本主廚MASA在夜裡挑起觀眾的神經與味蕾，動人的美食與故事，讓觀眾一邊看劇、一邊下單餐點，首播二十四小時內即創造三百筆的成交量、金額六位數的佳績。隨後斥資上百萬跟東森電視合作導入「隨看即買」技術，拍播《我要你愛上我》偶像劇十三集，劇中小資女美妝、服飾、配件、3C產品，引爆穿戴潮流。

開創「ishowlife」直播平台 營收破十億

「不能這樣搞下去，我快變成製作單位了！」二○一六年FB取消「藍勾勾」，開放直播給所有用戶，直播業百花齊放，二○一七、二○一八年淘寶直播迅速席捲線上消費市場，陸意志心想，「自己擁有(隨看即買)全球的專利技術，為何要作嫁給別人？」便在二○一九年回到台灣，以自有技術開創「ishowlife愛秀生活」直播平台，不到一年即創造三．八億營收，去(二○二○)年在新冠肺炎推波助瀾下，營收突破十億元大關，在眾多電商中異軍突起。

ishowlife螢幕前，空姐主播正細心地介紹女性內衣，陸意志說明，「介紹到哪一款，旁邊選購欄位便跳出該款內衣型號，滑鼠輕輕點一下，十五秒內完成購買程序。」影音置入也一樣，不管是《來自星星的你》，還是《藍色大海的傳說》，女主角全智賢一出場，手上拿著名款包包，旁邊就會出現包包的購物單，十五秒內讓觀眾刷卡下單。

「我們在三天內賣出六萬多片口罩、十天內賣出三百多箱芒果，百貨櫃姐在這裡開直播，一分鐘開出四單」，目前ishowlife平台有六百多位直播主，每天一直賣、一直賣，十億元營收就是這樣來的！

參加資策會創意比賽扭轉命運

時光回溯到二○○八年，陸意志還是某家上市公司的主管，當時他看到美國的一篇報導：《慾望城市》影集竟讓第二季零售業淡季不淡，女主角就是時尚的代表，穿的、用的、戴的，成為追星族的目標。他回頭深究消費心理學，發覺「購物是一種衝動，只有黃金七十六秒」，也就是說，越快掌握購物的衝動，就越有可能成交，於是他下班之餘開始撰寫「隨看即買」的購物程式，試圖掌握消費的衝動。

開發「隨看即買」購物程式 全球專利

陸意志坦言，這一項研發其實是個賭注，「賭未來頻寬技術會被解決」，直到二○一二年「隨看即買」的程式研發完成，並申請各國專利，全世界的頻寬都還在3G階段，他會參加資策會創意比賽，一來是為了止血，因為各國的專利費用已讓他不勝負荷，二來是要看台下評審反應，確認研發是否符合時代趨勢，沒想到這一戰，扭轉他的命運。

陸意志在中國大陸做「影音變現」八年，二○一九年回台創立「ishowlife愛秀生活」平台並非一路順遂，他自言，「直播主和商品，是雞生蛋、蛋生雞的問題」，一開始招商，公司沒有一個直播主，廠商認為ishowlife平台沒品牌、沒流量，給了商品也賣不動，便婉拒合作，反之，若先邀請直播主，直播主認為公司沒商品，簽約也是徒然。

所幸他長年往來大陸新媒體，與兩岸藝人頗有互動，在藝人朋友的協助下突破難關，「一是他們自帶流量、二是他們代言很多產品」，正好當時電視台的收視下滑，藝人轉換跑道，直接拉抬ishowlife直播平台的聲量及名氣，「從零開始，到目前六百多位直播主，目前還在增加中！」

直播＋電商＋粉絲經濟 消費力驚人

「直播電商」就是「直播」加上「電商」再加上「粉絲經濟」所創造出來的商業模式，一個大咖的網紅或KOL下面跟隨眾多粉絲，因為信任，所帶出來的消費行為，陸意志舉例：你還認為館長(陳之漢)是當年格鬥的館長嗎？從潮服、乾拌麵、海鮮、手錶，創造粉絲經濟，二○一九年六月聯合立委黃國昌舉辦「623凱道」遊行，登高一呼，十萬人響應走上街頭，十足的網紅，影響力驚人！

創造需求 建立龐大規模經濟

不只「ishowlife愛秀生活」平台，創意點子找上FB合作，直接將「隨看即買」技術嵌入FB中，並整合後端的商城、金流，每個直播主都可以在自己的粉絲網頁進行直播銷售，創造自己的粉絲經濟，其他已導入的還有Wechat、Line、Twitter等社群APP。

陸意志認為，創意點子所以能成功，關鍵在於創新，台灣人善於代工、喜歡follow型的創新，創意點子正好相反，走在市場前面，創造需求。至於問到是否擔心被複製，他說，「沒有過不了的技術」，目前「ishowlife愛秀生活」已取得台灣、美國、中國、日本、歐盟、韓國等四十多國的發明專利保護，並已有相當的規模經濟，短時間尚難超越。

專利授權 鎖定東南亞人口紅利

在扎根兩岸市場的同時，創意點子也同步鎖定東南亞市場，陸意志認為，東南亞經濟正在學習中國大陸模式，呈現跳躍性的成長，東南亞市場更喜歡人與人的銷售，直播將會是一個強大的銷售管道，光是印尼二億人口紅利，5G興起，未來每人一支手機，消費力道可觀，目前也與當地代理商，以專利授權方式建構東南亞「ishowlife愛秀生活」平台，培養在地直播主「接地氣」，讓直播電商快速起飛。

去年底金管會宣布，台股將新增「台灣創新板」及「戰略新板」，預計今年第三季開板，目標開板一年內各十家。目前已有多家金控業者主動接觸「創意點子」，積極尋求創意點子在「台灣創新板」掛牌上市的意願，創意點子對此表示，確實有IPO計畫，但目前尚未決定未來在台抑或轉向海外上市。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1073期》)

《理財周刊1073期》

(中時新聞網)