25元阿公甜滷肉飯 台南味收服北部饕客胃

滷肉飯是台灣具代表性的平價美食，雖然隨處可見，但每一家滷肉飯的味道卻大不相同。在華西街有間開了50年的滷肉飯老店，特別的是滷汁帶有微甜的香氣，老闆是北上打拚的台南人，他將這甜甜的家鄉味稍作改良，再加上用料實在，成功征服了北部饕客的胃。

滷肉飯已經傳承三代，年輕的老闆也不斷開發新客群。(圖左第三代吳芊儀、圖中第一代吳黃義、圖右周育妙)(攝影/陳盈臻)

老闆吳黃義表示，早年家庭經濟狀況不佳，從事過許多工作，最後選擇賣滷肉飯，因為就算生意不好至少小孩也能吃的溫飽。賣了50個年頭，因為堅持從推車叫賣一直到擁有屬於自己的一間小店，吳黃義笑著說：「不求賺大錢，能受到大家的喜愛，對我們賣吃的來說，就是最高的榮譽。」

老闆是台南人，喜歡偏甜的口味，但為了符合北部人的喜好，他便調出大家都能接受的完美比例。(攝影/吳振煌)

老闆賣的滷肉飯使用的是全肥肉，但吃起來卻一點都不油膩反而十分綿密，他透露好吃的秘訣，就是要用豬油將肥肉的油脂炸出，不斷地重複這個動作，直到將油全部逼出，另外，滷包也大有講究，老闆是台南人，喜歡偏甜的口味，但為了符合北部人的喜好，他便調出大家都能接受的完美比例。

鮮蚵滷肉蓋飯，保留阿公原本的口味，再加上肥美的東石鮮蚵做搭配，口感吃起來更為清爽。(攝影/吳振煌)

現在滷肉飯已經傳承到第三代，年輕的老闆為了開發新的客群，因此研發出鮮蚵滷肉蓋飯，保留阿公原本的口味，再加上肥美的東石鮮蚵做搭配，口感吃起來更為清爽，除了受到年輕人的喜愛，老顧客也讚譽有加，小老闆吳芊儀表示，希望能將阿公的手藝一直流傳下去，也能讓滷肉飯不只是傳統小吃。

(攝影剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)