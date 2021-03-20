連年虧損的裕隆旗下老字號西服品牌嘉裕，先搶國軍服裝大單，再忍痛結束台灣亞曼尼代理，它如何透過轉型3部曲突圍，力拚今年本業轉虧轉盈？

各尺寸、剪裁俐落的藍白色軍裝外套一一陳列，這裡不是服飾品牌的高級訂製間，而是國防部國軍服裝供售站台北大直門市的現場。3月15日，該門市正式開幕，由裕隆集團旗下嘉裕最新接下的海軍、空軍服裝，首次在鏡頭前曝光。

過去三軍各自辦理委商營運時，國軍制服由眾多包商承攬，官兵屢屢反映量身不準確，甚至站在一起連顏色都不一致等問題。

「嘉裕有上百萬套（西裝）的訂製經驗，未來海軍、空軍的制服，光是站出去一定比較帥。」語氣中，嘉裕代理總經理張祖蕙滿是自信與期待。

事實上，眼前一件件的海空軍服裝，背後是台灣老字號西服業者嘉裕的轉型縮影。

連續8年本業虧損的嘉裕，過去主力業務為代理義大利品牌亞曼尼（Armani），近年卻受中國打奢政策影響，連年虧損。在裕隆集團董事長嚴陳莉蓮主導下，積極啟動減資、止血、活化等轉型計畫。

瘦身》兩波減資 股本減一半

為了強化財務結構及提升每股淨值，嘉裕先在2019年3月先後實施兩波減資計畫，第一波減資，公司股本從原本38億元降到27億元，第二波再以現金減資8.09億元，股本再降至18.99億元，合計2次減資比率達50％。

接著，嘉裕也找來過去擔任美體小鋪台灣區總經理的張祖蕙，借重她在通路、品牌領域專業，擔任通路事業體副總經理，去年董事改選後，更進一步暫代總經理；2020年，嚴陳莉蓮又找上中華電信前財務長陳伯鏞再行整頓，出任嘉裕副董事長。

「去年9月開始，在董事長（嚴陳莉蓮）的動員之下，嘉裕做了很大的改變。」陳伯鏞不諱言。

活化》國軍大單成轉型引擎

目前兩人各由財務、通路和品牌專業，分進合擊，協助嘉裕轉型。

先看「開源」。過去國軍服裝供售站都是三軍各自辦理委商營運，2016年國防部推動「服裝供售站」委商營運，得標者除提供國軍服裝，還要設置實體供售站、提領點，並提供電商模式，讓官兵與軍眷能夠透過手機App、訂購網頁下單。

這回國軍服裝市場遊戲規則的改變，給了嘉裕轉型的機會。

去年9月，開標結果出爐，嘉裕順利取得空軍與海軍標案，3年一約的標案金額達21億元；陸軍標案則由全聯拿下，標案金額近53億元。

對嘉裕而言，未來3年，國軍制服標案預計可增加每年6至7億元營收，對照公司近年約15億元的營收，可說是吃下一顆定心丸。

「嘉裕拿到軍服標案就像一個引擎，讓我們能夠快速轉型。」張祖蕙說，去年得標簽約至今這180天，嘉裕投入不少心力，展開紡織同業、甚至異業合作。

舉例來說，光海軍的肩背章就有上千種款式，為了讓製程能更有效率，必須將每個制服與配件都規格化，而面料的選擇、顏色的校對都要統一等，團隊也花了不少時間。

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《今周刊》第1265期

(中時新聞網)