時間過得真快，才剛過完農曆新年，轉眼之間，第一季已近尾聲，全球股市也在這一季出現了一些微妙變化，首先是去年強勢的市場紛紛出現拉回，弱勢市場變成強勢，有一點豬羊變色的現象。

比較具代表性的是去年大漲的美國科技股，今年紛紛回檔，像是Nasdaq、費城半導體指數都回到季線與年線之間，反而是去年漲幅最小的道瓊指數頻創新高，去年最強的ＢＴＫ生技指數甚至跌破年線。而去年受到疫情所困的歐洲股市，今年只有去年表現出色的丹麥股市回到季線與半年線之間，像德國股市頻創新高。亞洲最戲劇性的是中國、香港股市，去年大漲逾三成的深圳股市跌到年線附近，今年已出現負報酬，上證跌破半年線，去年下跌三．四％的香港股市，這回回測季線。

台股殖利率回報高

去年香港股市靠著阿里、京東、網易、快手等回港上市，帶動一股氣勢，但是阿里踩到政治紅線，騰訊也告急，現在回頭看，阿里巴巴從三○九．四港元跌到二○七．二港元，已呈現完全的空頭排列；騰訊最近急跌，已回到半年線，如果再把百度、美團、京東、快手等算進去，撐起港股半邊天的新經濟股，這次都出現敗象。同樣的中國Ａ股，有幾檔大家熟悉的像貴州茅台，一下子從二六二七．八八跌到一九○○．一八人民幣，一下子跌了近三成，還有一度揚言取代鴻海的立訊股價從六三．八八跌到三七．八八人民幣，也呈現完整的空頭排列，各條均線蓋頭而下，鴻海在上海Ａ股掛牌的工業富聯從二一人民幣跌到十三．二九人民幣，已逼近去年三月最低。還有中國知名的半導體設備股中微公司，股價從二九八跌到九九．八九人民幣，聯發科（2454）投資的匯頂科技從三八八跌到一一○．四五人民幣，還有大家熟悉的紫光股份已從當年最高的一三九．五六跌到十八．九二人民幣，都可以看出這一波中國Ａ股的調整非常激烈。最具代表性的是中國創業板指數從三四七六跌至二六○八，一下子急跌二五％。

台股從一六五七九．一七拉回到一五六三六．四三，主要是台積電帶動的半導體回檔所造成，不過台股傳產、金融股帶動，該指數再度回到高檔區，櫃買指數已逼近二○○．三九的天價區，在全球股市第一季的表現，台股堪稱可圈可點。這是台股底蘊深，殖利率回報高，這些有利因素催化著台股往前走。台股去年一年表現出色，今年很多人戒慎恐懼，也許在一萬五、六千點指數會盤整，也就是快手變慢手，但台股可用之兵很多，操作上仍有利多頭，未來宜注意幾個變化。

一是二○二○年台積電、聯電、台達電、聯發科、鴻海貢獻了七五％的指數，這是台股權值股中的五大天王，從第一季的走勢來看，台積電從六七九跌到五八四元，十七日在六○四元，距高檔約一成左右，聯發科最高一○一○元，現在在九○八元，也相差一成左右，聯電最高五九．四元，現在在四八元，台達電最高三二五元，一度拉回到二五九元，現在在二八四元，都是一支漲停板也不能再創高價的個股，技術面偏向整理，這當中鴻海姿態最高。

鴻海展現不一樣作風

鴻海從一二五元拉回到一○八元，現在創新高到一二八元，儼然成為台股新的多頭司令，今年鴻海開始展現昔日不一樣的作風，劉揚偉董事長願意分享未來經營的理念─ＭＩＨ架構平台，也希望把昔日毛三到四的毛利率逐漸往十％的方向靠攏，現在重新評價鴻海的外資愈來愈多，調升目標價的有一五○元，甚至有人上看二○○元。

鴻海的每股淨值約八七元左右，去年ＥＰＳ約在七．五～八元之間，過去在郭董的時代，本益比約十倍，現在到了劉揚偉的時代，本益比調升到十五倍左右，如果可以在電動車、電動巴士方面使力，ＭＩＨ平台得到大家認同，鴻海的本益比如果從十五倍拉升到二○倍，甚至三○倍，股價會產生很大的化學效應，對照台積電約三○倍、聯發科四五倍、台達電約三○倍，如果鴻海向台達電看齊，今年在台股一定會扮演重要角色！去年五大帶動指數的權值股中，聯電本益比二○倍，鴻海十五倍，看起來比較有發揮的空間，這是從權值股出發的選股方向，大家要特別注意鴻海正在努力拉高毛利率，台積電之所以能成為護國神山，從這八季中，台積電毛利率四一．三％到五四％，每一季都增長可以看出端倪，聯電從十一．三％拉升到二三．九％，也可以看到聯電的提升。

另一個是殖利率，這是經營者願意分享股東的態度與誠意，例如，十五日平常股性溫和的聯強國際，股價開盤漲停，五四．八元一價到底，我在聯強董事長杜書伍的ＦＢ上看到貼文，他說聯強去年稅後大賺八二億元，創歷史新紀錄，每股配息三．三元，較前一年的二．六元增長二七％，配息率六七．五％，以三月十二日的收盤價四九．五元計，殖利率六．六％。聯強去年ＥＰＳ四．八九元，配發三．三元，股價漲停之後，殖利率仍有六％以上，聯強是有競爭力的通路股，殖利率當然不差。（全文未完）

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《先探投資週刊2135期》

(中時新聞網)