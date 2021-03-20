先人遺骨入塔供奉，若想提前清明掃墓，可不必事先看日子，但最好祭拜在下午3點之前。（圖/楊登嵙提供）

2021年提早分流掃墓的吉日及注意事項。（資料/楊登嵙提供）

「清明節」即將到來，民眾將陸續返鄉祭祖，屆時將湧現大量人潮，今年配合防疫，最好採用「線上祭祖」和「分流掃墓」方式以避免群聚感染。命理師楊登嵙表示，戶外掃墓須先看日子，室內毋須擇日，只要下午3時以前即可。配合今年掃墓分流，他建議9生肖避開禁忌時段和方位，就能在吉日吉時順利祭祖，讓先人福蔭後人，冥陽兩利皆安。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，不必鋤草、補土，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，但最好在下午3點之前。

掃墓什麼狀況要擇日看好日子？楊登嵙指出，有七個情形必須事先規畫，一、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。二、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土。三、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。四、先人骨灰要進塔。五、先人遺骸要下葬。六、先人遺骸要撿骨。七、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。

今年若想提早分流掃墓，楊登嵙提供以下吉日及注意事項，供大家參考。此9時段分別為3月20日，沖屬雞41歲，坐西向東不宜；3月23日，沖屬鼠38歲，坐北向南不宜；3月24日，沖屬牛37歲，坐西向東不宜；3月25日，沖屬虎36歲，坐南向北不宜；3月30日，沖屬羊31歲，坐東向西不宜；4月1日，沖屬雞29歲，坐西向東不宜；4月5日，沖屬牛25歲，坐西向東不宜；4月6日，沖屬虎24歲，坐南向北不宜；4月7日，沖屬兔23歲，坐東向西不宜。

以4月1日為例，楊登嵙解釋，戶外墳墓掃墓親人及子孫屬雞29歲，或墳墓坐西向東不宜，要改其他日期；靈骨塔位不必看日子，想去就去，因為只有單純祭拜，沒有動工、動土等，但最好在下午3點之前；否則下午3點後再來掃墓，祭拜完天都暗了，不但危險，陰氣也較重。

(中時新聞網)