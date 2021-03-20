因為SPAC的興盛，大量新的上市機會需要被消化，令這些新入行的分析師的工作強度如泰山壓頂。如今，以高薪聞名的投行工作，也因其高強度的工作壓力引來了員工的抱怨。

上個月，一群入職剛滿一年的高盛投資銀行分析師向管理層展示了一份PPT，抱怨從凌晨3點開始每晚睡5小時，每週要工作95小時，呼籲進行改革來減少工作量。

據發布給社交媒體並經知情人士證實的投影片顯示，至少自今年年初以來，工作量的激增嚴重損害了分析師的身心健康。

他們在報告中抗講義：「如果沒有得到事先批准，初級分析師不應該在週五晚上9點後或週六全天工作，因為那是我們唯一得到安全保護的私人時間。」

華爾街模式是每年僱用數千名入門級員工，通常是高層大學的頂尖畢業生，以建立人才管道和專門從事投資銀行業務的普通人才。初級銀行家的薪酬工作量超過了美國人的平均工資，並且為最終成為董事總經理而獲得了數百萬美元的薪酬待遇，這是一個艱鉅的工作量。

他們為高盛提出了解決方案顯示，要將每週工作時間限制在80小時，還要避免在客戶會議的最後一刻更改PPT。

高盛發言人Nicole Sharp將原因歸結於新冠疫情期間業務的強勁。他表示：「我們意識到，我們的員工非常忙碌，因為業務強勁，交易量處於歷史水平。」

同時，高盛表示，他們正在傾聽員工的問題，並表示理解，會採取多項措施來解決這些問題，包括放棄一些業務以使工作量更易於管理。

(中時新聞網)