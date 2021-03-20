有「台灣第一女優」之稱的正妹網紅吳夢夢，因為在付費平台SWAG拍攝「動作片」爆紅，早前更宣布進軍日本成人界，未來發展令人期待。然而人紅是非多的吳夢夢，近日一篇IG發文在網上引發熱議，因為她在表態是付費平台的黑粉同時，也意外揭密了她影片上架10個多月以來的收益，讓PO文網友忍不住驚呼「原來拍SWAG這麼好賺」！

日前有網友在網路論壇Dcrad發文「原來拍SWAG這麼好賺」，並PO出吳夢夢近日在IG上的PO文，稱比起大學畢業一個月領2萬4的薪水，吳夢夢在付費平台拍片，影片上架10個多月就賺了92萬，忍不住感嘆「看起來大家的書應該是不用讀了」，好奇其他人看法。

只是該網友的言論隨即引來吐槽不斷，「可憐，整個團隊都她在養，攝影剪接化妝頭髮全部都自己找人、自己想企劃拍，還要被你說只是躺在床上拍，這麼好賺你怎麼不去」、「很少啊，有些寫真女星甚至不用露三點，光寫真集2、3個月就淨賺百賺了」、「以她的名氣10個多月才92萬很慘好嗎」、「講真的AV女優的職業壽命可能比運動員還短，一個月才9萬多也太少」。

最可憐的是，其實吳夢夢根本沒拿到這些錢。她近日才在IG發文稱：「直面的說我現在就是SWAG黑粉，看到一次就酸一次。原因在圖裡。」據吳夢夢表示，她拍一部片光成本就要5到8萬，還不包含片酬，更扯的是，從她離開平台到現在，期間影片收入約92萬多台幣，至今一分錢都沒拿到，讓她直言成為黑粉不奇怪吧。

(中時新聞網)