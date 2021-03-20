上個月，美國空軍參謀長布朗將軍（Charles Brown）承認F-35完全沒有按照原訂計劃發展，原本F-35的角色是取代F-16，是一種輕型、廣泛、多用途的廉價戰機，結果它成為一種造價與維護都極其昂貴的高級戰機。現在美國空軍表示，他們仍然需要一種新型的多用途戰鬥機，來替換老化的F-16機隊，同時強調這種新戰機不能重蹈F-35的覆轍，要在成本與後勤上仔細把控。它或許叫做F-36，是一種「五代減」的戰機。

戰機世界( Fighter Jets World)報導，布朗將軍如此發言，令許多國防分析師都感到意外，因為在此之前，F-35就是用以取代F-16的角色，在傳統「高低配」當中的「低位」，沒想到現在成了「高位」。

正因為F-35目前擔任「高位」，這位空軍參謀長才會建議，應該再推出「五代減」戰機的計畫，補上「低位」戰機的角色。

Hush-Kit雜誌表示，美國空軍目前還有783架F-16C戰鬥機，其平均壽命為28.7年，目前大多數戰機已到生涯後期，因此留給新戰機的開發時間並不多，如果真要有「5代減」戰機，必須加快設計腳步。

拜愈來愈優秀的AI技術之賜，或許新戰機的設計案可以在1年完成，結構零件也可以靠與3D列印技術來加快製造過程，但是其他的航電、引擎、飛控，可能就要先以現有的產品來將就了，畢竟便宜可靠是優先目標。

THE F-36 KINGSNAKE - AIR FORCE'S NEXT FIGHTER JET || 2021

或許「王蛇號」(暫定)可以使用F-22 猛禽戰機(Raptor)的普惠F119渦輪扇噴射引擎，來達到2馬赫的最高速度。機鼻加裝F-16V的AN / APG-83電子掃描陣列雷達，以及Legion光電/紅外瞄準系統。這些都是現在就可取得，而且已相當穩定可靠的好東西。

與F-16一樣，「王蛇號」將是一種多用途戰鬥機，既可執行空對空作戰，也能空對地攻擊，雖然是「5代減」，但它應該也會有內部彈艙，進行匿蹤作戰，但同時它也將具備機翼外掛能力，經常被俗稱「野獸模式」，這與F-35目前的情況是一樣的。

航空雜誌Hush-Kit投其所好，匯集了航空專家與插畫專家，來設計潛在的F-16替代品，暫定為F-36，外號「王蛇」( Kingsnake)。

Hush-Kit雜誌是指是航空分析師史帝芬·麥克帕林（Stephen Mcparlin）和詹姆斯·史密斯（James Smith）的意見，然後由Teasel藝術工作室的插畫家安迪·高佛雷（Andy Godfrey）來繪製，不用在乎準確性，僅是一種想像。

高佛雷所繪的F-36，很明顯是參考了F-16XL的模樣，只是把原本的單垂尾，改成雙垂尾。 F-16XL是1988年通用動力公司參與美國空軍「重武裝打擊戰機」的標案，具有龐大的最終該型戰機敗給了麥道F-15E。

(中時新聞網)