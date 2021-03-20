一名中國醫藥大學醫學系的張姓男學生為吃免費鮭魚，將名字改為「張鮭魚之夢」，事後哭訴改完才發現無法再改名，引發廣泛討論。對此戶政所打臉，表示張姓學生臨櫃改名時，就有提醒並說明他改完名後還有一次機會，不解張生為何會對外表示自己額度用光。

「張鮭魚之夢」受訪時，表示自己改完名之後，戶政所人員才告知已經是他最後一次額度，不能再改了，相當後悔，甚至一度落淚。他表示，前2次為父母幫他擅自更改，他並不知情，擔憂未來只能當一輩子的「鮭魚醫生」。

對此，台中市民政局長吳世瑋出面說明，張生這次僅是第二次改名，還有最後一次機會，並非「一去不鮭」。戶政所人員也打臉，表示張生改名時，就有詢問「確定要改名？」，更指出他改完之後還有一次機會，不解張生在鏡頭前的說法。

不少同校學生也紛紛出面痛批張生「根本只想紅」，更有人翻出法條，表示1人改名以3次為限，但第2次必須在成年後才能改名，質疑張生的「父母前2次幫改說」，根本就是說謊只想紅，更遭同學爆出一連串黑歷史，是學校頭痛人物。

(中時新聞網)