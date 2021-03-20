已婚的民進黨立委王定宇爆出與同黨發言人顏若芳同居疑雲，兩人均澄清只是分租；王定宇表示，大學時期就曾經和當時的學妹、現在的台中市某立委合租過房子。此事引發何欣純怒批，任何女性都會生氣。前民進黨立委沈富雄表示，大家都誤會了，這事扯到何欣純，王定宇心裡其實很高興，因為何欣純這件事沖淡了他原先的問題。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，他很不樂見王定宇原先的房東房客同居事件，衍生到今天這個事件，這是完全風馬牛不相干的東西；但是社會的批判，包括何欣純自己的反彈，他覺得都不精準，大家都誤會了，今天變成這樣，王定宇心裡頭其實很高興，因為何欣純這件事沖淡了他原先的問題。

沈富雄指出，王定宇這一個緋聞能夠維持到第7天，算是咖了，不是咖的人，緋聞不會傷到，算咖的人上1天新聞，能上到第7天算是大咖了，王定宇在緋聞發生後第7天、甚至到第9天，他心裡知道沒事了、過了。所以他上鄭弘儀及廖筱君的節目，然後還上立法院的公聽會講東講西、侃侃而談，腳步穩了。

沈富雄認為，王定宇覺得沒事以後，靠勢了，他原來的面目就回來了。他突然牽扯到何欣純，就是在說他跟那個女孩子在一個屋頂下，不是你們想像的這樣，就是哥兒們。至於顏若芳，到35歲沒有男朋友，也沒有男女關係的緋聞，通通都沒有，還暗示她是同志，沈富雄覺得這是一個陰謀啦，因為講顏若芳是同志，就替王定宇解套了。

沈富雄指出，王定宇說他在念成大的時候，有4個大學生共租一個房子，兩男兩女，那一個女的就是何欣純，他的意思就是說，他跟顏若芳的關係，就跟當年我們大學生共租房子沒有兩樣。何欣純就是女人本性的反彈，何欣純已經結婚了，她如果跟王定宇講別瘋言瘋語，大學生時代跟王定宇的桃色風波哪會相同，就沒事了。

(中時新聞網)