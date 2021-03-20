卓文萱主演音樂劇《情人哏裡出西施》今年五度加演，近年她和曾國城、五熊搭檔主持《型男大主廚》，成為影視歌三棲藝人，表現亮眼。去年《時報周刊》直擊卓文萱和小6歲演員許少瑜熱戀，兩人也不避諱常互探班，互動自然。她接受專訪時大方認愛，坦言兩人交往1年多，目前狀態非常好，喜歡這樣穩穩地發展。今年35歲的她，坦言會想結婚生小孩，且相較年輕時跟小孩難親近，現在似乎「變慈祥」，小孩都會自己來找她聊天，增加她駕馭小孩信心。

卓文萱透露，目前演3部舞台劇，其中2部演媽媽，導演還不斷灌輸她「妳懷孕有小孩」。雖然她還未生子，但現實中有9歲侄子讓她試水溫，她認為基本禮儀、規則要有，也要把該做功課做好，才能去看電視玩電動，有時看到侄子哭鬧「忤逆」阿嬤，眼看阿嬤沒輒，她會立刻「理智線斷裂」跳出幫管教，坦言「如果當媽我一定是黑臉，我很兇但是公私分明」。

卓文萱在戲劇、主持皆交出漂亮成績單。（吳松翰攝）

從照顧侄子觀察母愛，卓文萱也體悟「阿嬤養的都很厲害」這句話。原來侄子在阿嬤照料下，數月不見肚子大一圈，此外卓文萱愛貓「花花」有次託給媽媽照顧，一沒控制就「橫著長」，虧花花「別看自拍她臉小，其實身體超胖」。而花花頗黏人，不論卓文萱在廚房做菜，或是在客廳看電視，花花總得直盯著她，還一度盯到打盹，被卓文萱大嫂笑虧「很像變態」。

今年5月再度演出《情人哏裡出西施》，卓文萱回憶，第一次接演該劇時是20幾歲，當時拍過不少電視劇，但第一次演舞台劇仍非常緊張、害怕，尤其摩羯座個性好強，壓力大到常常做夢也在背詞，就怕拖累大家。不過她認為舞台劇好玩在於即興演出，即便忘詞，對手幫忙丟提示，即可串起台詞。而《情人》由大師張大春填詞，許多文言文字句，隔了多年日前首度彩排，演員群瞬間變「文盲」忘光台詞，趕緊複習重拾記憶。

卓文萱和愛貓花花感情好。（翻攝IG）

磨練數年舞台劇經驗，卓文萱早已從新手村畢業，看到年輕演員「台詞卡關」，也會貼心幫提詞。這回演她妹妹的演員僅25歲，詮釋勾引大王手法「太清純」，讓她無法理解「在跟我開玩笑嗎？」還建議她多去看「愛情片」。被問到若換自己來撩大王？她笑說「應該可以駕輕就熟」。華麗古裝音樂劇《情人哏裡出西施》5月14至16日臺北城市舞臺演出，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

卓文萱、高慧君在《情人哏裡出西施》分別飾演西施、東施。（全民大劇團提供）

卓文萱期待未來步入家庭。（吳松翰攝）

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