美中外交高層昨天首度會晤，雙方出現激烈的言詞交鋒。美國總統拜登今天被問到對此的看法時表示，他為國務卿布林肯感到驕傲。

布林肯與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅舉行會談。這是拜登（Joe Biden）上任後，美中高層首次舉行面對面會談。

首輪會談前，原本該是禮貌性的公開、簡短開場白，卻演變成超過1小時、雙方在鏡頭前唇槍舌劍的罕見場面。

拜登今天在離開白宮準備搭機前往喬治亞州與當地亞裔社群領袖會晤前，被媒體問到對此的看法時表示，「我為國務卿感到十分驕傲」。

布林肯昨天在首輪會談時，羅列美方對中方的不滿，包括網攻、打壓新疆香港與台灣，稱這些行為「威脅到維持全球穩定的法治基礎」。楊潔篪隨後以長達16分鐘的聲明回擊表示，美國才應檢討自己的種族問題，停止向全球吹捧美國民主，「美國既不能代表國際輿論，也不能代表西方」，還譏美國才是真正的「網攻冠軍」。

這場會談今天上午舉行第3輪，也是最後一輪會議。不過美國官員日前表示，會後不會發表聯合聲明。

(中央社)