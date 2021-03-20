聯準會對銀行緊縮資本需求！ 美股道瓊收跌234點 科技股轉強反彈 05:362021/03/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 道瓊工業指數終場下跌234.33點。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天互有漲跌，投資人衡量債券風險及聯準會對銀行緊縮資本需求的決定，道瓊工業和標準普爾500指數收低，科技股轉強。 道瓊工業指數終場下跌234.33點，或0.71%，收在32627.97點；標準普爾500指數下跌2.36點，或0.06%，收在3913.10點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲99.066點，或0.76%，收在13215.234點。（譯者：徐睿承）1100320 美科技股大跌 台股盤中殺低逾250點 美股開平走低 道瓊指數下挫逾200點 (中央社) #指數 #科技股 #工業 #道瓊 #標準普爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美債市再動盪 科技股遭殃 那斯達克重挫409點 06:572021/03/19 財經 美股下跌拖累 台股早盤大跌逾百點 09:512021/03/19 財經 股匯齊跌 新台幣大貶1.57角創2個月新低 18:462021/03/19 財經 《港股》權值股走弱 恆生攜手國企收黑 17:052021/03/19 財經 《國際金融》油門催下去 車廠推升德DAX創新高 09:432021/03/19 財經 《匯市》股匯雙殺 新台幣恐回測28.5元 12:162021/03/19 財經 《港股》美股重挫 恆指開低走低 10:342021/03/19 財經 《國際金融》法再度封城 原油拖累歐股開低 17:392021/03/19 財經 台股重挫200點月線失守 台積電590元岌岌可危 09:062021/03/19 財經 《盤中解析》權值股全面疲軟 失守月線回測萬六 11:422021/03/19 財經 《晨間解盤》投機力轉進 重抱電子股(倫元投顧提供) 07:442021/03/19 財經 國際熱門新聞 拜登搭空軍一號！登階梯失足絆倒數次 右手緊抓扶手 - 國際 - 中央社 美中針鋒相對 華郵：拜登政府領教到中國戰狼外交 - 國際 - 中央社 美中會晤落幕 美方：雙方進行艱難直率談話 - 國際 - 中央社 歧視男拳毆76歲華裔老婦反遭痛扁 網友讚：大嬤功夫好耶 - 國際 不只梅根 哈利王子也讓凱特落淚 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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