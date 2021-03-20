美股今天互有漲跌，投資人衡量債券風險及聯準會對銀行緊縮資本需求的決定，道瓊工業和標準普爾500指數收低，科技股轉強。

道瓊工業指數終場下跌234.33點，或0.71%，收在32627.97點；標準普爾500指數下跌2.36點，或0.06%，收在3913.10點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲99.066點，或0.76%，收在13215.234點。（譯者：徐睿承）1100320

(中央社)