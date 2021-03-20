美中高層為期2天的會晤剛剛落幕，美國國務卿布林肯向在場記者表示，美方在會中關切台港新疆等議題，中方不意外地為自身辯護；國安顧問蘇利文則說，雙方進行艱難直率的談話。

布林肯（Antony Blinken）與蘇利文（Jake Sullivan）於當地時間今天上午9時（台北時間20日凌晨1時），在阿拉斯加與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅進行第3輪、也是最後一輪會談。

結束會談後，布林肯與蘇利文步出會議室，向在場記者發表簡短談話。

布林肯表示，會談前美方就清楚知道，雙方在諸多領域存在根本性分歧，包含中國在新疆、香港、西藏、台灣及網絡空間的作為。他說：「當我們清楚並直接提出這些議題時，得到自我防禦的反應（指中國為自己辯護），對此我們並不意外。」

但他強調，雙方仍就廣泛議題進行數小時的坦率對話。在伊朗、北韓、阿富汗與氣候議題上，雙方利益相交；在經濟、貿易與科技上，他們則向中方表示，美方檢視上述議題時會與國會及盟友夥伴密切諮商，也會以能充分保護並促進美國勞工企業利益的方式向前邁進。

布林肯說，美方這次與中方會晤有兩個目標。一是表達對中國諸多行徑的重大關切，相關行為也引起美國盟友夥伴關切，二是希望清楚列出美國政策、優先事項與世界觀，這兩點美方都有做到。

蘇利文則表示，美方先前就預期，雙方將就廣泛議題進行「艱難且直率的談話」，最後情形也正是如此。美方在會中列出自身優先事項和意圖目標，也聆聽中方的版本。

蘇利文指出：「我們帶著清晰腦袋進到（會議室），也帶著清晰腦袋出來。我們將回到華府，評估我們目前所在位置。」他說，他們未來將持續與盟友夥伴諮商，在伊朗、阿富汗等議題上，美國會持續透過正常外交管道與中國合作。

美中雙方昨天展開美國總統拜登（Joe Biden）任內首次高層會晤，卻罕見在開幕儀式上激烈交鋒長達1小時。

布林肯開頭就關切新疆、香港、台灣、網路攻擊及經濟脅迫等議題，楊潔篪則反勸美方先顧好自己國內屠殺非裔等人權問題，並指美國才是「網攻冠軍」。王毅也抨擊美方在會談前夕為香港對中國發動新制裁的舉動，「不是正常的待客之道」。（編輯：徐睿承）1100320

(中央社)