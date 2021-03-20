前NBA第一長人布雷德利(Shawn Bradley)今年1月20日不幸因為車禍傷到脊椎，本周他透過獨行俠球團宣布自己癱瘓了，他今年48歲。布雷德利效力過獨行俠(小牛)長達9個球季，老闆庫班(Mark Cuban)、籃球部總裁尼爾森(Donnie Nelson)都發布聲明表達悲傷。

布雷德利出生於德國，身高7呎6吋(約229公分)是1993年選秀榜眼，曾參與演出麥可喬丹(Michael Jordan)的電影《怪物奇兵》，飾演被外星人奪走力量的5位職籃球員之一。

除了7呎7吋的羅馬尼亞中鋒穆瑞森(Gheorghe Muresan)，布雷德利是當時最高的球員。穆瑞森是巨人症患者，行動較不靈活。布雷德利則是正常打到2005年退休，效力獨行俠9個球季，最盛時有場均14.6分、8.7籃板。2002年，身高相近的「移動長城」姚明加盟NBA成為新的第一長人。

布雷德利現居於猶他州聖喬治，1月時他在住處附近騎單車從後方遭汽車追撞，接受脊椎融合手術，至今都在住院復健。布雷德利現有妻子陪伴，精神狀況穩定。那個年代的薪水與當今球員有一大段差距，布雷德利生涯累積7000萬美元薪資(約台幣20億)。

這樁悲劇引發美國單車愛好者的高度關注，布雷德利也希望以自身的意外喚起大家對騎單車安全的重視。單車雜誌《Bicycling》專欄怒批美國媒體無知，指責他們故意用「單車意外」做為標題，無視汽車駕駛的肇責，讓外界誤以為騎單車很危險。

(中時新聞網)