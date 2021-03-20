嘉義縣縣道169線約28.5公里處林班地前天(18日)下午近2點時發生火警，雖然警消及空勤總隊直升機都投入救火，但因當地芒草眾多加上地勢陡峭，火勢延燒超過24小時仍未熄滅，整個阿里山區仍現出煙霧，由於阿里山櫻花季已經展開幕，火警路段進行小客車管制以及接駁車服務，嚴重衝擊今、明兩天的觀光。

阿里山大火延燒36小時未滅，今明櫻花季路斷民眾難上山。

阿里山大火延燒36小時未滅，今明櫻花季路斷民眾難上山。(嘉義縣消防局提供)

公路總局表示，因大火路段岩壁崩落造成道路中斷，今明周休將管制交通，台18線阿里山公路65.4K進行小客車管制，遊客無法開車上山，原本在樂野服務區停車轉乘客運及29K公里遊覽車接駁措施都取消。

這起大火發生地點是達邦公路三號橋明隧道前，該地有許多芒草、竹林因此火勢很大，除縣消外國家森林救火隊人員也已經到場正射水灌救，目前林務局已出動逾百人人次，陸軍航特部CH-47直升機投水12架次、空勤總隊等也出動直升機灑水，但仍未能有效撲滅火勢。

雖然目前未有明顯的明火，但目前已延燒超過2公頃，阿里山公路下方仍可看見部分地區有冒煙，，消防人員仍在當地佈水線戒護。

截至目前為止，阿里山公路66k-76k全線封閉，阿里山國家遊樂區也呼籲下山民眾要從塔塔加方向下山，上山的民眾請他們改往其他的遊憩地點。

(中時新聞網)