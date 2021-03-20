基進黨立委陳柏惟罷免案，目前進入第二階段連署。媒體人韋安從「刪Q失敗將成黃捷第二」、「顏家不缺錢」、「民進黨不會動員全黨『護Q』」三大關鍵，預測陳被罷免的機率高達87%，更直呼「死定了！」此言論引來不少網友共鳴，大讚分析中肯又到位。

韋安19日在臉書發文分析「刪Q」的結局，痛批有部分人士認為陳柏惟選區的顔清標家族，不一定會完全投入支持罷免行列，因為罷免後補選、2024年再選太花錢，這種說法根本是笑話和外行。

韋安指出三大關鍵：一，刪Q若失敗，陳柏惟就尾大不掉，變成黃捷第二，2024年顔寬恒想贏就更困難了；二，刪Q若成功，補選提前當2年立委，這錢花得CP值很高，顔家也不會這麼小氣；三，民進黨可以全黨動員「愛瑤」，但不會去「護Q」，把綠營的能量和公信力耗費在爭議性強的陳身上。

綜觀以上分析，韋安直言：「刪Q應該有87趴的成功率，死定了！」

對此，網友迴響熱烈，紛紛表示：「太神啦！」「中肯的分析！」「這個預測我服了」、「冬瓜標會缺錢？」「怎麼有人以為顏家有在怕花錢」、「陳太嘴了，自招仇恨值」、「中壢人抬起頭來了，鳳山人頭垂下來了，現在台中人呢？能不能抬頭挺胸，就看你台中人了！」「只會操弄意識形態程度又那麼差，有什麼資個當立委？」

(中時新聞網)