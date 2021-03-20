卓依婷從童星出道，5歲便登台演出，靠著甜美歌聲征服兩岸三地和東南亞，不過因為健康因素暫時淡出螢光幕，卻頻頻傳出烏龍死訊，對此，她日前在微博發文寫道：「人總是會遇到許多的選擇題，很多事無法兩全其美」，看似近來正面對人生抉擇的難題。

卓依婷5歲登台演出，靠著翻唱口水歌紅遍兩岸三地，像是《捉泥鰍》、《恭喜恭喜》、《明天會更好》等膾炙人口的作品，讓她有了「伴唱小天后」之封號，不過2000年因健康因素低調暫別歌壇，竟傳出她因為車禍離世的烏龍傳聞，沒想到2年後復出闢謠，卻傳出是雙胞胎妹妹當替身演出，即便拿護照「驗明正身」，仍舊無法取信許多演出單位，甚至要她在宣傳單上註明「如非本人，願負相關責任」的承諾。

桌依婷微博全文。（圖／桌依婷微博）

如今已經結婚5年的卓依婷，與老公育有一個女兒，近年已經將歌唱事業轉戰大陸及東南亞等地，也不時在微博與粉絲分享日常，近來她PO文寫道：「人總是會遇到許多的選擇題，很多事無法兩全其美，也沒人能定論哪個選擇就一定是對的，既然選了，歡喜做甘願受，相信自己，繼續往前走」，似乎是在為自己勉勵打氣，希望能相信自己所做的決定。

對此，網友也紛紛為她留言打氣：「選擇了，就不要輕易放棄，何不遵循自己的選擇，一路走下去，若是中途放棄，那也太可惜了」、「魚和熊掌不可兼得，選擇適合自己的選擇，努力奮鬥」、「只要是自己喜歡的就堅持下去」。

(中時新聞網)