生人請迴避！中部沿海地區特有的送煞儀式「送肉粽」，這次將辦在新竹縣湖口鄉，特別的是，這次將從學校出發，今（20日）晚間8時30分自新湖國中開始，儀式可能與工業區員工下班路段與時間重疊，盼請避開繞行，以防沖煞。

新竹縣新豐鄉瑞興村村長李兆恩昨日證實，位於湖口鄉的新湖國中將於20日晚間舉辦送肉粽，時間為晚間8時30分至10時30分，自校門口往新豐鄉瑞興村方向前行，最後送往福隆國小。

李兆恩同布於臉書發文，提醒居民，「這段時間，這段路，請大家迴避，住附近的鄉親請門窗關緊，多注意。」此外，送煞儀式的起始時間適逢湖口工業區員工下班時間，路線可能與下班路線重疊，提醒民眾改道。

新湖國中亦證實送煞儀式，蔡英煌校長指出，日前校外發生意外死亡案件，因此家長與校方研議後，決定商量合辦送煞儀式，希望能藉由儀式讓亡者安息，同時也達到穩定人心的效果。

消息同時也被轉貼在各個新竹臉書社團中，不少民眾認為中部習俗實在不需帶來新竹，在留言區議論紛紛，群起論戰。

「送肉粽」又名送煞或喫麵線，是一種民間除煞儀式，主要盛行在彰化以南地區，所謂「肉粽」、「麵線」都是台語的黑話，意指上吊。民間認為，吊頸自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，會再找人當交替，以求自己的超度轉世。送肉粽儀式通常先進行「跳鍾馗」除煞，再將亡者自縊的繩索到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

(中時新聞網)