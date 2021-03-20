台中一名遊覽車陳姓司機，在2020年4月間，未隨一名6歲女童，並將她抱至暗巷內性侵，女同事後哭著跑回家找父親哭訴，父親憤怒下立刻報警，警方在調閱監視器後，1小時後就逮捕這名惡狼，經台中高分院判處7年8月，女童父親並提出民事求償，獲准判決該名司機必須賠償女童100萬、女童父50萬，不得上訴。

根據判決書記載，陳姓遊覽車司機於109年4月7日晚上6時50分許，在臺中市某處，見6歲女童單獨在路上行走，便一路尾隨女童至一處暗巷內，隨後強行將她抱起到巷子內變電箱後方進行指侵，女童受辱後，哭奔跑回家告訴父親，經報警後調閱現場附近路口監視器錄影畫面，發現陳難的身影，經女童指認無訛後，於當日晚上8點在住家附近廟前前發現陳男，經員警及女童父親質問，陳男當場坦承犯行遭逮。

經女童父親父提起告訴，本案經臺中地院第一審判處7年8月，陳男不服上訴，二審法官認為，陳男的犯罪惡性及情節均甚為嚴重。犯後雖坦認犯行，但對犯案細節仍未如實供出，難認其犯後態度良好，並考量被告未能取得被害人及其家屬之諒解或賠償被害人，認事用法均無違誤，量刑妥適，遂將陳的上訴駁回。

女童父親同時也提出民事求償。法官審理後，認為陳男侵害女童，女童父親因其愛女遭陳男侵害而感受不平之痛苦，且事後必須參與處理而必須付出照顧心力，因此女童父也連帶受到侵害。

法官也認為，女童所受之精神上痛苦甚深，且案發當時女童為鋼年滿6歲之 幼女，其心智發育雖未完全如成人，但自我意識已然形成，經此侵害必然痛，有礙其將來身心健全發展；而女童父精神上亦備受煎熬，因此判賠各新臺幣100萬元、50萬元，不得上訴。

(中時新聞網)