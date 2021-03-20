晚間在節目對太太和受害的顏若芳道歉，仍引起網友熱議。前民眾黨發言人陳思宇質疑，王定宇仍沒說清楚包括「婚外情」、「打卡說謊」在內的4件事。

民進黨立委王定宇18日在接受廣播節目專訪，談到租屋風波，澄清與同黨發言人顏若芳的關係僅止於「房客和房東」，他還提到，顏若芳就像哥兒們一樣，很熱心，哪怕要繞路，她也會願意幫忙載一些人，並稱搭過顏若芳便車的男性政治工作者很多。對此，宅神朱學恒忍不住直言，顏若芳被他這麼一說，突然變成開Uber的司機。

朱學恒19日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，本來這件事就是王定宇和他老婆的事，「我們根本插不上嘴」，「可是你從頭到尾要把我們當白痴，硬要講一些很扯的東西，我幾乎把他所有的說法背下來」。

朱學恒指出，王定宇稱他租房時那邊是閒置的，但那邊一戶要價2千多萬，顏若芳怎麼可能買了還閒置在那邊？「王定宇還說是倉庫，所以王定宇覺得很可憐，租到倉庫去？」；後面還說顏若芳是大家的哥兒們，相信被她接送過的男性政治工作者，很多人可能比他（王定宇）還要多次。朱學恒諷「顏若芳在他一講下來變成Uber，我本來想說不過是一個發言人，沒想到晚上會兼開Uber，到底在幹嘛？」

對於王定宇在節目中談到，大學時曾和學弟妹在校外租屋的過往，宅神直言，他聽到王定宇所言還特別畫圖分析情況，並指出，綠委何欣純說，有王定宇和一個學姊，還有一個學弟，學姊和何欣純各租一間雅房，這樣還剩一間房間，「所以一路走來，王定宇跟一個學弟睡在一個雙人床上，那這到底是怎麼搞的？王定宇是不是最近想要出櫃？是不是想要跟大家講？他跟顏若芳真的什麼事都沒有？因為大學開始就跟學弟住同一間」。

朱學恒分析，苦能會有人覺得學弟說很奇怪，認為應該是學妹，那王定宇就更令人敬佩，因為當年成大的學生有7成是男生，而他卻能和3個女生分租一整間。

最後，朱學恒也說，他希望王定宇能善盡民意代表的責任，民進黨19日發布甲動，但他整個早上都不見人影，是不是又回去顏若芳那邊跟人家分租？講清楚說明白，不要牽累別人。

(中時新聞網)