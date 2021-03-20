沒想到才剛抱怨過自己不該生涯只拿過4次年度MVP的湖人「小皇帝」詹姆斯，卻在20日最新一期的NBA官方年度MVP排行榜滑落到第4名位置，目前這份預測年度MVP排行榜首位意外暫由金塊中鋒「小丑」約基奇搶占第1名席位。

曾在2009、2010、2012與2013年拿過年度MVP的詹姆斯，距離上次奪此獎項已有8年時間，讓他不禁抱怨，「我不應該只拿過4次年度MVP，但我不會在這裡持續埋怨什麼，不管怎麼樣，我相信很多球員都自認應該拿到更多獎項。」

詹姆斯說：「我每場比賽都在努力成為球隊的MVP，全力幫助隊友，且拿出自己最好發揮，如果今年可以獲獎意義非凡，我都這樣的年紀，還可打出這種表現並不容易。」事實上他最近幫助湖人下半季力保全勝，甚至還連續兩場大三元。

可惜聯盟公布最新一期的年度MVP排行榜前10強依序為：約基奇、利拉德、阿提托康波、詹姆斯、恩比德、哈登、東契奇、里歐納德、柯瑞、吉米巴特勒，詹皇領軍的湖人戰績都優於前3名球星所在的球隊，出現這樣的排名確實很詭異。

(中時 )